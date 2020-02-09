Важлива премія пройшла всього за кілька хвилин

Вперше вручення премій американської кіноакадемії "Оскар" пройшло 16 травня 1929 року

Захід являло собою пишний бенкет на 250 осіб, а квитки можна було купити за п'ять доларів, звичайно, з теперішньою помпезністю не порівняти.

Перша премія "Оскар" проходила в готелі Голлівуду "Рузвельт". Варто відзначити, що сама американська кіноакадемія була створена за два роки раніше, пише OBOZREVATEL.

Цікаво, що назву "Оскар" в той час ще не використовувалася, але вже тоді симоволом оцінки стала 30-сантиметрова позолочена статуетка у вигляді лицаря на бобіні з кинолентою.

Вручав премії президент академії кіномистецтва сер Дуглас Фербенкс і режисер Сесіл Демиль. Церемонія тривала всього 15 хвилин.

У 1929 році номінантами стали картини 1927-1928 років. Актори номінувалися не за конкретний фільм, а за все кіно, в якому вони знялися за рік.

В перший і останній раз в цьому році вручалися нагороди за кращі титри до німої кінокартини і унікальне художнє виконання.

Крощою актрисою стала Джанет Гейнор ("Сьоме небо"), артистом - Еміль Яннінгс ("Останній наказ").

Льюїс Майлстоун отримав "Оскар" за кращу режисуру комедії. Френк Борзейги отримав "Оскара" за кращу режисуру драми "Сьоме небо".

Крім цього, як кращий актор, режисер і продюсер стрічки "Цирк" отримав премію Чарлі Чаплін.

Нагадаємо, за звання кращого фільму у 2020 році поборються: "Ford проти Ferrari", "Ірландець", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькі жінки", "Шлюбна історія", "1917", "Одного разу… в Голлівуді" і "Паразити".

Вручення премії в цьому році відбудеться 10 лютого.

Зазначимо, що за останні 10 років ставали кращими такі картини як "Король говорить", "Артист", "Операція Арго", "12 років рабства", "Бьордмен", "В центрі уваги", "Місячне світло", "Форма води" і "Зелена книга".

Раніше ми писали, що у 2019 році за премію Оскар боролися: «Зелена книга», «Богемна рапсодія», «Фаворитка», «Чорний клановець», «Рома», «Зірка народилася», «Влада» і «Чорна Пантера».

Нагадаємо, хто з акторів номінований на Оскар : фото голлівудських красунчиків.

Як повідомляла Politeka, Оскар : скільки номінацій і хто претендує на звання кращого фільму.

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