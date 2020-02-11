Голлівудський актор Хоакін Фенікс був визнаний кращим актором року за роль «Джокера» в однойменному фільмі

Як повідомляє Politeka, Хоакін Фенікс отримав «Оскар» на щорічній премії, яка цього року проходила в ніч на 10 лютого. Зазначимо, що його перемога не була несподіваною, оскільки на всіх попередніх престижних преміях він також здобув перемогу в цій номінації.

Психологічний трилер «Джокер» вийшов в прокат восени 2019 року. Незважаючи на те, що фільм був заснований на коміксах, він вийшов зовсім несхожим на подібні картини. Сам актор зізнавався, що ніколи б не подумав, що роль Джокера може стати роллю його мрії.

Зазначимо, що до ролі в «Джокері» у Фенікса було багато серйозних ролей, якими можна пишатися. Він чотири рази номінувався на «Золотий глобус», був призером Каннського кінофестивалю. Також його тричі номінували на «Оскар».

Широко відомим Фенікс став завдяки ролі римського імператора Коммода у фільмі «Гладіатор». Кінокритиків Хоакін Фенікс підкорив роллю у фільмі «Майстер», де він зіграв моряка, який воював в Японії під час Другої світової війни. Незважаючи на те, що фільм провалився в прокаті, ключові актори були номіновані на «Оскар».

Фенікс грав Ісуса Христа у фільмі «Марія Магдалена» разом зі своєю дівчиною Руні Марою. Пізніше вони разом грали ще в одному фільмі – «Не хвилюйся, він далеко не поїде». Там Фенікс зіграв інваліда, що пересувається на візку.

З останніх яскравих ролей Хоакіна Фенікса, крім Джокера, була роль у вестерні «Брати сістерс», де актор зіграв брутального досвідченого найманця.

До речі, для ролі в «Джокер» Феніксу довелося скинути більше 20 кілограм. Багато акторів йдуть на такі жертви заради ролі своєї мрії.

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