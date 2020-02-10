Через конфлікт з дочкою та галас в пресі стан артистки Любові Успенської постійно погіршується

Про це повідомляють Дні.Ру

В ЗМІ продовжують обговорювати конфлікт співачки Любові Успенської з її єдиною дочкою Тетяною Плаксіною. У новому випуску програми "Зірки зійшлися" офіційний представник співачки, адвокат Олександр Бенхин визнав, що галас вкрай негативно діє на Любов.

Успенську сильно зачепив скандал звинуваченнями Тетяни Плаксіної на адресу матері. Дочка заявила, що співачка чинила на неї сильний моральний і навіть фізичний тиск.

"Люба відчуває себе огидно. З кожною передачею особливо, з кожним виходом в ефір все гірше і гірше... Реально! Це не понти і не удавання. Вона просто людина така..." – повідомив юрист.

При цьому на Успенську діє не тільки конфлікт з рідною донькою, але і загальна увага публіки до її життя.

"Це наклеп і втрата ділової репутації і проникнення в приватне життя... Я не рахував таблетки, але я бачив, що вона під крапельницями. Вона реально дуже переживає...", – розповів Бенхин.

При цьому адвокат стверджує, що дочка Тетяна також переживає за матір, і вони вже знайшли спільну мову.

У виданні зазначають, що примирення могло статися перед від'їздом Тетяни Плаксіної в Америку, де проживає батько дівчини. "На даний момент у них немає проблем. Вони обіймаються, цілуються, загалом, вони одне ціле", – оголосив представник артистки.

Раніше ми вже повідомляли, що Тетяна Плаксіна звинуватила матір у жорстокому поводженні, бо нібито примусово утримувала її в клініці для душевнохворих, а Любов Успенська, у свою чергу, заявила, що команда програми скористалася нестабільним душевним станом Тетяни заради хайпу, викравши її для зйомок, а на неї саму чинився психологічний тиск.

Нагадаємо, хвору дочку Успенської облили брудом після втечі в США.

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