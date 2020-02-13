Ось це дійсно несподіванка

Зоряна супер-модель Белла Хадід поділилася у себе на сторінці новими образами з показу мод у США

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку Хадід в Instagram

Хадід виставила серію фото та відео з показу мод від американського бренду Rodarte.

"Абсолютно радикальне шоу - спасибі, що запросили, я пишаюся роботою з вами", - написала модель.

Зазначимо, що образ Белли від американських дизайнерів вийшов свіжим і навіть весняним. Так, на фото Хадід з'являється в елегантному білому платті по коліно з червоними вставками.

На голові у моделі, яку часто називають найкрасивішою жінкою в світі, красується оригінальний капелюшок у формі червоно-білої квітки, яка обрамляється напівпрозорою білої тканиною. Відкриті туфлі на підборах середньої довжини також червоно-білого кольору. Завершують образ сережки з перлами і легкі білі рукавички.

Фанати красуні швидко оцінили нові образи. Всього за перші кілька годин фото набрало близько 350 тис. лайків.

"Ти у мене гарна, моя дитина", - написав отець Белли Мухамед Хадід.

"Ти принесла таке чаклунство на шоу! Ти мрія!", - написали організатори.

"не можу уявити себе такою досконалою", "Як ти почувався в цьому творі мистецтва?"? "ти шалено красива", "Богиня з небес".

На одному з відео Белла показана в білій сукні з екстремально дліннимх хвостом. Частина фанатів звернуло увагу, що наряд схожий на весільний. А саме відео, схоже, що знято в церкві.

"Чи могла бути нареченою", - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, що Белла Хадід показала, як красується в знаменитому Музеї природної історії в США. Белла вийшла на подіум в лаковому бра, широких штанях, і накидці на плечі. Волосся стрункої красуні-артистки були зібрані, на обличчі - мінімум макіяжу, образ доповнили масивні.

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