Зоряна супер-модель Белла Хадід поділилася у себе на сторінці новими образами з показу мод у США
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку Хадід в Instagram
Хадід виставила серію фото та відео з показу мод від американського бренду Rodarte.
"Абсолютно радикальне шоу - спасибі, що запросили, я пишаюся роботою з вами", - написала модель.
Зазначимо, що образ Белли від американських дизайнерів вийшов свіжим і навіть весняним. Так, на фото Хадід з'являється в елегантному білому платті по коліно з червоними вставками.
На голові у моделі, яку часто називають найкрасивішою жінкою в світі, красується оригінальний капелюшок у формі червоно-білої квітки, яка обрамляється напівпрозорою білої тканиною. Відкриті туфлі на підборах середньої довжини також червоно-білого кольору. Завершують образ сережки з перлами і легкі білі рукавички.
Фанати красуні швидко оцінили нові образи. Всього за перші кілька годин фото набрало близько 350 тис. лайків.
"Ти у мене гарна, моя дитина", - написав отець Белли Мухамед Хадід.
"Ти принесла таке чаклунство на шоу! Ти мрія!", - написали організатори.
"не можу уявити себе такою досконалою", "Як ти почувався в цьому творі мистецтва?"? "ти шалено красива", "Богиня з небес".
На одному з відео Белла показана в білій сукні з екстремально дліннимх хвостом. Частина фанатів звернуло увагу, що наряд схожий на весільний. А саме відео, схоже, що знято в церкві.
"Чи могла бути нареченою", - пишуть шанувальники.
Нагадаємо, що Белла Хадід показала, як красується в знаменитому Музеї природної історії в США. Белла вийшла на подіум в лаковому бра, широких штанях, і накидці на плечі. Волосся стрункої красуні-артистки були зібрані, на обличчі - мінімум макіяжу, образ доповнили масивні.
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