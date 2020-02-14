Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію нових фото, пише Politeka.

Нещодавно знаменитість похвалилася довгоочікуваним відпочинком в Абу-Дабі, куди вирушила фактично відразу після сніжної Буковеля.

Після артистка здивувала знімком, заявивши тим самим, що повернулася додому, в Київ з сонячних Еміратів. Однак це не заважає зірці ділиться кращими фото з відпустки.

Цього разу на новому кадрі Леся показала себе у ліфі від купальника і з келихом в руці. Вона нахилилася до камери і посміхається в об'єктив.

"Вип'ємо за ЛЮБОВ", - написала зірка під новим кадром в Instagram. Таким чином вона привітала шанувальників з Днем Святого Валентина. Фанати у свою чергу почали активно вітати зірку з Днем Святого Валентина у відповідь, а також бажати знайти особисте щастя і зустріти коханого.

Як відомо, зараз Леся не перебуває у відносинах, хоча в пролом році ЗМІ активно обговорювали інформацію про заручини телеведучої.

Також у п'ятницю ведуча представила пикатное фото, з'явившись перед шанувальниками в одному комбінезоні, ледь прикривав її гідність. Однак, щоб підігріти інтригу, Леся вирішила доповнити кадр іншим чином, для порівняння.

На наступному фото, опублікованому в понеділок, зірка показала себе у звичайному образі, без макіяжу і купою пакетів в руці, а щоб приклад двох нарядів був більш показовим, Никитюк показала колаж зі знімків в Instagram кілька годин тому.

Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.

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