Співачка показала, за що її полюбили чоловіки

Співачка Анастасія Кумейко, яка входила в групу Nikita, засвітила на камеру своє головне достоїнство

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

"Світло відмінний, а ось розмір…", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Кумейко позує з відкритою кофтою, оголивши на камеру розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

"Шикарна", "Не зітхнути не видихнути", "Бомба", "размерчік що треба", "на це можна дивитися вічно", "ти чарівна", "А мені такі фото подобаються, не особливо є до чого причепитися!!! Гарного настрою", - пишуть вони.

Раніше ми писали, що виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, порадувала фанатів новими відвертими знімками.

Так, співачка позує у надзвичайно відвертій сукні, яке практично повністю оголює її головну гордість. При цьому сама Кумейко елегантно заграє на камеру, відіграючи емоцію невинності.

Проте її прихильники були безмовні – кадрами зірка поділилася у себе в Сторисе.

До цього Кумейко позувала в короткій чорній сукні. Можна відразу зауважити, що Анастасія вирішила не надягати білизну. На фото добре видно ідеальні ноги співачки. Образ виконавиця доповнила цікавим макіяжем і зібраним у хвіст волоссям. Кумейко в цей раз сиділа на пуфику, а на тлі можна побачити штору, крісло і інших людей.

Фанати не змогли оцінити знімок або написати під них коментарі. Все із-за того, що фото було опубліковано в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

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