Українська співачка Тіна Кароль не перестає захоплювати публіку своїми вбраннями

Як повідомляє Politeka.net, українська поп-діва Тіна Кароль регулярно тішить шанувальників новими знімками в ефектних образах.

Зараз співачка знімається в 10-му сезоні шоу Голос країни, а також виступає в якості судді на Нацвідборі на Євробачення 2020. До речі, в цьому році компанію їй склали Андрій Данилко і Віталій Дроздов.

Артистка поділилася зі своїми шанувальниками знімками з Національного відбору на Євробачення, на яких вона в чорній сукні на тонких бретелях з глибоким декольте сидить в суддівському кріслі, а тим часом стилісти "поправляють їй макіяж".

На інших кадрах співачка показала наряд в повний зріст: чорна сукня підкреслила всі вигини її витонченої фігури. Провокаційною родзинкою лука став глибокий виріз в районі декольте, що дозволяє помилуватися на апетитний бюст знаменитості. При цьому ніяких лямок від білизни не спостерігається.

На жаль, користувачі мережі не зможуть прокоментувати дивовижний образ Тіни Кароль, адже знімками вона поділилася на своїй сторінці в Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що не так давно стало відомо, що Тіна запускає лінію власних парфумів.

"Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Створені з улюблених парфумних нот співачки, парфуми Тіни Кароль - це ніжний квітковий аромат.На стартовій ноті доноситься яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця весняний, конвалія, а після розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот на чолі з пачулі, мускусу і витивера", – йдеться на сторінці Тіни.

В рамках просування своєї продукції Тіна також з'явилася у Львові на спеціальній презентації. Артистка вразила мережу червоною сукнею з глибоким декольте.

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