39-річна співачка Анна Семенович гостро відреагувала на заголовки в ЗМІ з приводу її зайвої ваги й дала емоційний коментар

Як передає Politeka.net, зірка звернулася до журналістів, шанувальників і громадськості у своєму мікроблозі в Instagram. Анна образилася на слова з приводу її нібито "потрійного підборіддя і величезного пуза". Дівчина закликала представників ЗМІ до людяності (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

При цьому Семенович поділилася скандальними кадрами, що викликали бурю в мережі, на яких представники ЗМІ побачили всі її "складки". Співачка виправдовується тим, що просто один із знімків вийшов невдалим, але ж є безліч відео з того самого заходу, де вона без жодного фотошопу, і видно, що з фігурою у неї все в порядку.

"Є норми пристойності і як чудово, що в наш час є Instagram і я можу з вами посперечатися. Ви пишете , що у мене потрійне підборіддя і величезне пузо☺️ Я все розумію , я не модель від Армані, але я нормальна , здорова і красива жінка. Але у мене немає трьох підборідь , як ви мене виставили. У мене є доказ моєї зовнішності на перших двох відео! На цих відео без фільтрів видна вся я!.. Я сміюся і одночасно мені боляче, ми ж люди і ми повинні один одному допомагати , а не топити ! Хто зі мною , за правду і добро ?👇🏼", - відгукнулася артистка в соцмережі.

Шанувальники прийняли сторону Анни, всіляко підтримуючи її.

"Аня не турбуйтеся.... Ви шикарна жінка, енергійна, весела, вас читати велике задоволення...😍🔥"

"Справжній левиці все одно, що говорять сірі миші і облізлі коти.... Не беріть в голову. Чудово виглядаєте. Звичайно лестити не буду не 18 років, але дівчина в будь-якому віці гарна по своєму. Плаття сидить супер. А на тлі шикарних, пишних грудей у людини ніколи не може бути живота, по собі знаю😉😉😉😘"

"Браво!!! 👏👏👏 Які правильні слова!!! "Ми ж ЛЮДИ"!!! Давайте не будемо забувати про це!!!👍"

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Мои дорогие журналисты , я понимаю вас, я сама начинала с журналистики и всем нужна сенсация . Но есть нормы приличия и как прекрасно, что в наше время есть Инстаграм и я могу с вами поспорить. Вы пишете , что у меня тройной подбородок и огромное пузо☺️ Я все понимаю , я не не модель от Армани, но я нормальная , здоровая и красивая женщина. Но у меня нет трёх подбородков , как вы меня выставили на 3 и 4 фотке , у меня есть доказательство моей внешности на первых двух видео ! На этих видео без фильтров видна вся я! Так зачем вы пишите , то , чего нет! Вас это делает счастливей? Или вам от этих статей повышают зарплату ? Я никого не осуждаю , я просто хочу понять 😫где в вас душа, человечность и Божий свет, ребят ну хватит!!! Давайте перестанем искать выгоду только для себя , давайте будем лучше , чем мы есть и тогда жизнь станет другой. Мы самы творим неприятности, даже такими мелкими статьями. Я смеюсь и одновременно мне больно, мы же люди и мы должны друг другу помогать , а не топить ! Любимые , кто со мной , за правду и добро ?👇🏼 #клевета #аннасеминович #добро #любовь #справедливость #позитищики❤❤❤

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