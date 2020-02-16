39-річна співачка Анна Семенович гостро відреагувала на заголовки в ЗМІ з приводу її зайвої ваги й дала емоційний коментар

Як передає Politeka.net, зірка звернулася до журналістів, шанувальників і громадськості у своєму мікроблозі в Instagram. Анна образилася на слова з приводу її нібито "потрійного підборіддя і величезного пуза". Дівчина закликала представників ЗМІ до людяності (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

При цьому Семенович поділилася скандальними кадрами, що викликали бурю в мережі, на яких представники ЗМІ побачили всі її "складки". Співачка виправдовується тим, що просто один із знімків вийшов невдалим, але ж є безліч відео з того самого заходу, де вона без жодного фотошопу, і видно, що з фігурою у неї все в порядку.

"Є норми пристойності і як чудово, що в наш час є Instagram і я можу з вами посперечатися. Ви пишете , що у мене потрійне підборіддя і величезне пузо☺️ Я все розумію , я не модель від Армані, але я нормальна , здорова і красива жінка. Але у мене немає трьох підборідь , як ви мене виставили. У мене є доказ моєї зовнішності на перших двох відео! На цих відео без фільтрів видна вся я!.. Я сміюся і одночасно мені боляче, ми ж люди і ми повинні один одному допомагати , а не топити ! Хто зі мною , за правду і добро ?👇🏼", - відгукнулася артистка в соцмережі.

Шанувальники прийняли сторону Анни, всіляко підтримуючи її.

"Аня не турбуйтеся.... Ви шикарна жінка, енергійна, весела, вас читати велике задоволення...😍🔥"

"Справжній левиці все одно, що говорять сірі миші і облізлі коти.... Не беріть в голову. Чудово виглядаєте. Звичайно лестити не буду не 18 років, але дівчина в будь-якому віці гарна по своєму. Плаття сидить супер. А на тлі шикарних, пишних грудей у людини ніколи не може бути живота, по собі знаю😉😉😉😘"

"Браво!!! 👏👏👏 Які правильні слова!!! "Ми ж ЛЮДИ"!!! Давайте не будемо забувати про це!!!👍"

Нагадаємо, що Анна Семенович повністю роздяглася і вразила вологими кадрами прямо у ванній: "Ось це вид!".

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