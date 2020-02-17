Топ найбільш провокаційних поз зірок у соцмережі
Ні для кого не секрет, що найкраще «заходить» в соціальних мережах. Звичайно ж, провокаційні і максимально «голі» фото. І зірки з нашої підбірки не соромлячись ідуть на все, щоб залучити аудиторію і підвищити свої показники залученості. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки в Instagram зірок шоу-бізу.
Емілі Ратаковськи використовувала панаму, щоб креативно прикрити груди на пляжі, де вона засмагає топлес. І, можливо, це було б спокусливо і навіть пішло, якщо б супермодель не зігнулась б так неествественно.
Олена Омович, вона ж українська Кардашьян, рідко потрапляє в топи зірок. Але в цій підбірці вона по праву займає одне з перших місць – адже вона просто майстер позування з розставленими ногами, на корточках, прогнувшись і т. д. В її особистій колекції – мільйони варіантів вигідно себе показати, і стільки ж спокусливих нарядів у вбиральні.
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Не сильно відстає від інста-дів і співачка Анна Сєдокова. Не даремно ж вона вважається головною красунею шоу-бізу в декількох країнах відразу. Так, екс-Віа Грі доводиться хитрувати з різними позами і демонструвати свою розтяжку, щоб не втратити залучення аудиторії в мережі.
Співачка Ольга Серебрякина воліла для пікантних фото гольфи, біле боді і нюдовый макіяж. Все б нічого, якщо б не дуже провокаційна поза. Вона розставила ноги, прикрившись однією рукою.
Одна з найбільш високооплачуваних моделей купальників і нижньої білизни, модель і актриса з США Ебігейл Рэчтфорд також не відстає і показує пози, розбурхують розуми багатьох чоловіків в мережі. На всіх фото, які вона постить в мережі, їй явно не вистачає одягу на тілі, але крім того, вона примудряється ще й прогинатися так, що позаздрить сама моторна кішка на підвіконні.
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