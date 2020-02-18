Зірка "Кварталу 95", співачка Марта Адамчук порадувала підписників Instagram яскравим знімком

Красуня з'явилася на фото біля дзеркала, в яке зробила селфі, пише Politeka.net. На руці дівчини були годинники, а на одному з пальців блищало масивне кільце.

Марта позувала поклавши руку на голову, скуйовдивши хвилясті локони.

Її вбрання, схоже на піджак, було розстебнуто і під ним виднілося голе тіло. Талію підкреслив чорний пасок.

Макіяж артистки - з акцентом на вилиці і гарні очі. Дівчина трохи посміхалася, піднявши телефон.

"Сама собі зарядка)", - написала Адамчук.

За 13 годин публікація зірки зібрала майже 600 лайків і трохи коментарів.

"Красуня", "Зачіска👍", "Кльова👏💕", "Красива🔥", "Чудовий образ, Вам добре з чубчиком", "Ух, яка!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Марта Адамчук позувала у картатому піджаку і чорному гольфі.

Проте увагу привертають не пишні форми під скромним вбранням, а красиві очі Марти. Дівчина підкреслила їх за допомогою темних тіней, олівця і туші. Марта дивилася в камеру і посміхалася.

"Дивовижний день ♥", - підписала знімок зірка "Кварталу 95".

Раніше ми писали, що Марта Адамчук постала в чорній обтягуючій сукні з відкритою спиною.

Судячи по крою вбрання, українська знаменитість була під ним без ліфчика. Її розкішний образ завершили масивні блискучі сережки.

Адамчук широко посміхалася. На ній була червона помада, це єдине, що виділялося в макіяжі

Нагадаємо також, що Марта Адамчук похвалилася своєю дивною посмішкою і фігурою.

Зірка постала у водолазці і піджаку з актуальним у цьому сезоні орнаментом - мікро-кліткою.

Образ Марти доповнили укладка і помірний макіяж.

Шанувальники зірки відзначили її природну манеру триматися перед камерами.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук наділау відверта сукню з великим вирізом на спині.

Плаття було настільки довгим, що його шлейф опинилося на асфальті.

Легкий макіяж і зачіска, з волоссям набік зробили образ ідеальним.

Дякуємо за фото @maydanenko", - підписала знімок зірка.

Нагадаємо, красуня з "Кварталу 95" вбила новим сміливим чином: "Щоб мало не здалося"

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