Українська дівчина Дана Балана засвітилася в стінах Верховної Ради

Як з'ясувалося, тренер проекту «Голос країни», якому багато хто приписував романтичні стосунки з Тіною Кароль, дійсно зустрічається з українкою. Однак мова йде не про всіма улюблену співачку, а про харківську студентку на ім'я Анастасія. Про дівчину розповіло видання Viva з посиланням на власні джерела.

Про юну красуню відомо, що їй 20 років, і вона навчається в Харківському національному університеті імені Ст. Н. Каразіна. Джерело розповіло, що Анастасія їздила з Баланом на відпочинок в Буковель та Бухарест. Крім того, в соцмережах дівчина публікувала кадри, на яких багато хто впізнав квартиру молдавського співака.

Журналістам вдалося з'ясувати, що фотографії належать студентці факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Анастасії Соломасі. Вона активно веде свої сторінки в соцмережах і постить на них безліч фотографій.

Особливо цікавим на їх фоні виглядає знімок Насті, зроблений у Верховній Раді.

Примітно, що дівчина також спілкується зі своїми передплатниками у соцмережах. Нещодавно вона отримала від одного з них питання: «Ти була на зйомках Голосу. Що насправді відбувається між Даном і Тіною?».

«Роман, написаний рукою генія», - загадково відповіла дівчина.

Судячи з цих слів, можна припустити, що вона натякає на те, що всі «почуття» Дану до Кароль були постановкою, придуманої продюсерами шоу.

Нагадаємо, раніше Дан Балан привітав прихильників із Днем Святого Валентина. На своїй сторінці в Instagram артист опублікував яскраве фото в образі Купідона. На знімку Балан, одягнений у чорний костюм, вигнувся в позі, що зображає стрільбу з лука. Правда, стріла Купідона виявилася справжньою, її довелося домалювати в фотошопі.

«Щасливого дня Святого Валентина! Нехай буде любов…», - написав артист, заінтригувавши того шанувальників цим посланням.

Нагадаємо, Дан Балан заінтригував посланням після "викриття" його молодої коханки.

Як повідомляла Politeka, Кароль після фото коханки Дана Балана показала себе в негліже.

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