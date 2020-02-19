Популярна українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.

Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.

Цього разу Даша вирішила показати, як відпочивала біля басейну разом із зіркою "Топ-модель по-українськи" Сонею Плакидюк. До речі, схожі кадри з'явилися на сторінці і самої моделі в Instagram.

На сторінці Даші ж серія кадрів була опублікована кілька годин тому, демонструючи її фігуру в стильному купальнику і розповідаючи про основні принципи догляду за шкірою. При цьому ось що написала Астаф'єва в жартівливій формі з приводу провокаційного кадру з подругою:

«цице-Мацицьный батальйон на відпочинку) В компанії @moi_sofism Всі деньки автоматично стають ясними, а похмурі, самі знаєте..🤞😽», – Даша написала під новим кадром. Шанувальники залишили також безліч коментарів під різними постами зірки.

Також на сторінці зірки, а також партнерів заходу з'явилася інформація про те, що вже завтра українська співачка стане зірковою гостею пікантного шоу. Для виступу співачка готує спеціальний номер з режисерами шоу "Рояль".

На спеціально поданій кадрі Даша позувала в новому, відвертому образі. Стрункі ноги відразу ж привертають увагу до себе. Волосся зірки акуратно укладене. Тугий корсет підкреслює витончені форми співачки, а рукав на одне плече надає образу якоїсь родзинки. Зазначимо, що корсет також доповнює клочек тканини, що частково приховує нижня білизна Даші.

"Я велика шанувальниця вінтажної естетики вже багато років. Мені давно хотілося проявити себе в цьому напрямку, тому що сам стиль мені дуже близький. І, якщо у фотосесіях я знайома з ним вже достатньо, то в рамках шоу для мене це новий і цікавий крок. В легендарних кабаре Парижа і Нью-Йорка, на жаль, я ще не встигла побувати, тому участь у вар'єте "Рояль" для мене особливо відповідальна!", - прокоментувала свою участь Даша раніше.

Нагадаємо, Астаф'єва влаштувала гарячу прогулянку в київському метро

Як повідомляла Politeka, Роздягнена Астаф'єва в блискітках показала груди

Також Politeka писала, що Астаф'єва ледь не спокусила чоловіка під час танцю.