Українська гімнастка і зірка «Танців з зірками» Анна Різатдінова володіє відмінною спортивної подготовкий і не втомлюється хвалитися своїми вміннями

Так, на одному з останніх фото знаменітість позувала у спортивному костюмі, що складається з облягаючого топа і лосин, пише Politeka.net.

Костюм эффектрно підкреслив ідеальні форми зірки: її упргуий прес, тонку талію і підкачені ніжки. Просто заздрість пробирає.

Анна встала в цікаву позу, зігнувшись стоячи на одній нозі і спираючись на руки. Другу ногу красуня витягнула вгору і вийшов повітряний шпагат - вигляд дуже гарний.

В пості спортсмнека розповіла, що після пологів дуже хотіла швидко привести себе в форму. Щоб прибрати живіт, їй допомогло опрацювання окремих ділянок тіла - спортивний масаж.

"Триває процедура 60 хв. Дуже добре рятує після перельотів, коли тіло набрякло, і треба привести його у відповідний вигляд! Працює по всьому тілу . Все ж звичайно краще робити в комплексі і поєднувати з правильним харчуванням 🥦🥬🥕🍎🥑", - написала українська знаменитість.

За чотири години пост зібрав понад 4000 лайків і трохи коментарів.

"А де робили?", "👍 що у вас за костюмчик?😘", "🤩🤩🤩 красуня🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анна Різатдінова постала в іншому спортивному костюмі.

Одяг виділив вигини тіла спортсменки та її струнку фігуру. Незважаючи на те, що гімнастка багато займається спортом, її фігура все одно залишається жіночною.

«Основні якості, яких навчає спорт: дисципліна, працелюбність, самовіддача, концентрація, сила духу, відповідальність, завзятість, наполегливість, цілеспрямованість, лідерство», - написала гімнастка.

Раніше повідомлялося, що Анна Різатдінова була в блакитному топі і лосинах, які виділили і показали всі принади фігури спортсменки.

Пружний прес, стрункі ніжки і пишні груди - все це на фото, як мовиться, "на своєму місці".

Дівчина підігнула ніжку на високому стільці, а другу витягла, поставивши на підлогу.

За годину пост зірки зібрав майже 2000 лайків і трохи коментарів у вигляді смайликів.

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