Популярний український виконавець, лідер гурту OTORVALD, який представляв Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2017 вибухнув в мережі через критику хейтерів

Сьогодні, 22 лютого, відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2020. Три роки тому переможцем такого відбору стала група OTORVALD. Тоді, завдяки перемозі Джамали у 2016 році на конкурсі в Швеції, Євробачення-2017 приймала Україна. У Києві група OTORVALD посіла 2 місце з кінця, а саме 24. Ця цифра стала ненависної Жені Галичу, про що він і заявив у соцмережі instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

У бік Жені Галича і його команди було багато негативу. Їх виступ не можуть забути до сих пір і порівнюють з нинішніми учасниками Нацвідбору.

«З 24 місцем можна жити», – запевняє виконавець.

Він зробив смішне відео, на якому показав, що тепер його життя крутиться навколо цієї цифри: то він їде в ліфті з чоловіком на 24-й поверх, то Галич здає одяг в гардероб і йому видають номерок з числом 24, і навіть в кафе за столик сідає дівчина, а їх номерки очікування 2 і 4.

А в коментарях до опублікованих гумористичним кадрів українці знову не стрималися, зазначивши, що «гірше OTORVALD вже не буде»: «Гірше, ніж оторвальд вже не буде..».

Також в мережі знайшлися і ті, які підтримали групу: «Давайте навчимося радіти за своїх. Будь-який з учасників ВЖЕ талант і гідно представить Україну. Яка різниця яке місце???».

«В українському менталітеті особливо великі проблеми з пошуком позитивних моментів. І так у всьому. Ми думаємо тільки про мінуси в будь-яких областях - це говорить про заниженої самооцінки народу. Я часто зустрічаю коментарі в стилі "і ми на Євробачення завжди погано вибираємо". Серйозно ??? Друзі, Україна за останні 16 років два рази виграла Євробачення і багато разів входила в п'ятірку. Але ниття у нас більше, мабуть, серед всіх європейських країн! Неймовірно бісить, коли "все погано, ми всі помремо" залазить в усі речі, де тільки можна! Навіть на конкурс!», – не стрималися деякі.

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