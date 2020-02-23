Королева шансону Любов Успенська похвалилася новими кадрами в компанії чоловіків

Відома російська співачка з українським корінням Любов Успенська не відстає від своїх зіркових колег і активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram, пише Politeka.net

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Королева шансону ділиться з шанувальниками публікаціями і фотографіями з виступів і повсякденному житті. Співачка розповідає про творчі успіхи, ділиться улюбленими рецептами і власними міркуваннями на різні теми.

На цей раз Успенська розмістила відео, зроблене під час свого гастрольного туру по Росії. На ньому артистка в короткій чорній сукні з пір'ям і ботфортах на підборах стоїть в оточенні свого музичного колективу і вітає чоловіків з радянським святом 23 лютого.

Раніше ми писали, відому російську співачку Любов Успенську звинуватили у фіктивності шлюбу з Олександром Плаксиным, якого вона довгі роки поливала брудом.

«Пара одружилася в Лас-Вегасі, де, як відомо, бракосочестание не має юридичної сили. Закохані можуть поїхати в «місто гріхів» і стати чоловіком і дружиною за 15 хвилин, маючи при собі мінімум документів і кілька доларів», - стверджує він.

Уточнюється, що сама Успенська про це нібито не знала.

«Можливо, у неї просто не вистачило часу вдаватися в такі подробиці. Їм треба було зареєструватися також в іншому штаті Америки або Росії, тоді все було б по-чесному», - підкреслив він.

Нагадаємо, що у скандалі з дочкою Успенської спливли нові подробиці, мучила і обзивала: «Все почалося, коли..».

Як повідомляла Politeka, дочка Успенської заговорила про диявола, росіяни налякані: "Любу шкода...".

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