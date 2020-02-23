Відома українська співачка Світлана Лобода, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала кадри, на яких позбулася головного елемента свого способу

На фото Лободу можна побачити, що сидить у кріслі, а в цей момент стиліст зайнятий її волоссям. Він робить стрижку Світлані. На тлі можна побачити дзеркало і багато різних засобів для волосся. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку співачки.

Під фото встиг написати і композитор Ігор Крутий. Він поставив яскраві смайлики.

Фанати встигли подивитися відео більше 200 тисяч разів. Також вони написали безліч коментарів під роликом:

"Парик постригти не шкода)))", "Світла якщо Ви відійшли від чубчика , то це краще рішення цього року. Вам неймовірно добре без чубчика", "Подаруйте мені ваші відрізані волосся, будь ласка", "Дівчинка,тобі все йде,ти просто бомба, а не жінка, кайфую", "Будь-яка стрижка,але тільки без чубчика", "Навіщо? Не треба. Вам дуже йде ця зачіска!", "Зауважте Світлана Сергіївна. Я люблю вас і вашу творчість", "Без чубчика однозначно краще погоджуся з коментарями. З таким великим носом - чубчик не доречна, і робити з себе Бріджит Бордо - безглуздо", "Звичайний слайсинг. На нарощених пасмах".

Повідомлялося, що відома співачка Світлана Лобода показала спокусливий образ в чудовому вбранні.

Виконавиця позує, сидячи на стільці в гримерці і грайливо розставивши ноги. При цьому на Світлані бюстгальтер без бретелей і брючний костюм насиченого червоного кольору, піджак від якого накинутий на плечі і відкриває відмінний огляд на пишний бюст і пружний прес артистки.

Свій стильний цибулю співачка доповнила золотими прикрасами: браслетами, перснями і кулоном з червоним каменем.

На жаль користувачі мережі не зможуть залишити відгуків під знімками співачки, адже їх вона показала у своєму Instagram-Stories.

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