Ксенія Собчак привітала з днем народження відомого гравця КВК і налякала шанувальників незвичним образом на новому фото

Скандальна російська телеведуча продовжує дивувати шанувальників дивними витівками. Як передає Politeka, в своєму Instagram Собчак привітала з днем народження колишнього гравця КВК, російського шоумена та актора Олександра Гудкова.

«Дорогий @gudokgudok !!! Ти просто неймовірна і крута людина-добра і незіпсована славою. головне моє людське відкриття минулого року! З днем народження!», - написала ведуча.

Свій пост вона супроводила оригінальним селфі, на якому вони з Гудковим позують у незвичайних образах. Так, шоумен перевтілився у Відьмака з однойменного серіалу, а от сама Собчак з'явилася в образі якоїсь нечисті з «трупною» шкірою, білими очима і незвичними чорними волоссям.

Підписники ведучої тут же почали обговорювати її незвичайний зовнішній вигляд.

«Внутрішня сутність її», «Вам в гримі краще», «Навіть тут він краше вас!!!», «Ну хоч показала справжнє обличчя», «Дівчина брудна і недоглянута», «Прямо стара покійниця з гробу», «Перестаралися....жах обличчя, вам не личить», «Не приведи Господь, якщо присниться уві сні...Навіщо такий грим робити. якщо і без гриму страховину можна знімати в казці», «Страшна як саме їх життя!», - пишуть люди.

До цього ми писали про те, що Собчак здивувала витівкою на 23 лютого. Так, ведуча опублікувала у своєму Instagram відео, на якому вона завдала собі маску білого кольору і кривляється на камеру.

Зазначимо, що виглядає при цьому Ксенія Анатоліївна не дуже. Але, схоже, її це не бентежить.

Під відео Собчак написала: «Девааачки. Запам'ятовуємо правило номер один: даруючи на 23 лютого шкарпетки, не чекайте на 8 березня діамантів».

Коментарі під постом стосувалися як зовнішнього вигляду артистки, так і подарунків, які зазвичай дарують жінки чоловікам.

«Ось це висновок. Жінки витрачайтеся на чоловіків так, як ви б хотіли, щоб вони витрачалися на вас», «Точно кінь», «Точно Кікімора», «Зобразила нищебродку, яка здатна подарувати лише шкарпетки», - писали користувачі мережі.

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