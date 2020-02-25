Дочка зірки Студії «Квартал 95» Олени Кравець Маша живе на повну, як для 17-річної дівчини

Як відомо, 24 лютого Маша Кравець відсвяткувала свій 17-й день народження - раніше Марія вже пробувалася в дорослих професіях: знімалася в кліпах, знімалася у фотосесіях, словом йде по стопах своєї знаменитої на всю Україну матері. Але крім роботи дівчина не забуває куштувати радості простого підліткового життя. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-сторіз Марії.

Дочка Олени Кравець в популярній соцмережі нечасто ділиться публікаціями, а ось в так званих сторіз - фото і відео того, як Маша бавиться з друзями - маса. Так серед розваг сучасних підлітків і, варто відзначити, непогано забезпечених матеріально поїздки за кордон, посиденьки в кафе, відвідування музеїв сучасного мистецтва, прогулянки популярними ТЦ, типові селфв і всюдисущий, де є діти фастфуд.

На фото Маші Кравець, яка, до речі, все більше зовні стає схожою на свою зоряну матір, багато колективних фото з друзями, серед який і дівчата, і хлопці. Дівчина побувала у багатьох країнах світу, за океаном, зокрема, в США, а зараз відпочиває в Англії і також з друзями. Про це юна красуня-артистка також повідомила у своїх сторіз.

До цього ми писали про те, що Олена Кравець поділилася відео, на якому розповіла про своїх улюблених фільмах. Ролик з'явився на її фан-сторінці в Instagram. Актрису запитують, які фільми їй найбільше подобаються, і вона з задоволенням ділиться цим з шанувальниками.

«Їх багато. Дуже люблю «Реальну любов», але це з класики. Дуже люблю, що знімає Вудді Аллен і Мартін Скорсезе. Люблю всі фільми з Джонні Деппом, Леонардо Дікапріо, Джулією Робертс», - розповіла Кравець.

Інтерв'юер, який записував ролик для Инстаграма зазначив, що, схоже, Олені подобаються всі фільми. Артистка відповіла, що ні, заявивши, що їй не дуже подобається фентезі.

Нагадаємо, Кравець з Кварталу 95 злегка оголилася на камеру і розповіла про своїх улюбленців.

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