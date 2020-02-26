Настя показала один з кадрів, зроблених на зйомках останнього кліпу

Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати шанувальників новими знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, ділиться також кадрами зі свого повсякденного життя.

Українська виконавиця, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, також продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, участь у різних пісенних шоу і поїздками за кордон, пише Рoliteka.net.

Як відомо, в День Святого Валентина, зірка презентувала новий кліп. Так, ролик на пісню "Lollipop" з'явився на офіційному каналі артистки. Сама робота була представлена разом з виконавцем Juan Magan.

Каменських у свою чергу зазначила, що задоволена роботою з Juan Magan. В Instagram зірка також представила кілька пікантних кадрів зі свого кліпу. А сьогодні артистка, схоже, вирішила показати найбільш запам'ятовуваний образ з її останньої роботи.

Схоже, шанувальникам припав до душі яскравий образ в сукні з пір'ям, який доповнили акуратні прикраси, колготки з каліграфічним принтом і досить сміливий макіяж-смокі.

Нещодавно в розділі Сторі з'явилися кадри того, як Настя фарбується і які косметичні засоби використовує. А кінцевий результат - повністю готовий макіяж і новий образ зірка представила під час виходу у світло" на модному заході.

Фото звідти Каменських також засвітила в Сторі. На нових кадрах вона позувала не одна, а разом з колегами. При цьому Настя одягнена в стильний і стриманий наряд - класичний сірий костюм, який підкреслив її схудлу і струнку фігуру. Сама артистка виглядає щасливо і дуже ніжно посміхається на камеру.

Причому Настя також стала часто з'являтися з Потапом на забавних роликів, знятих разом, щоб підігріти інтерес до нових музичних робіт.

Нагадаємо, Каменських в спортивному костюмі висміяли з-за невдалого кадру.

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