Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала фото з відпочинку в Єгипті

На знімку Леся позує в білому одязі і окулярах за величезної пінної гарматою. На другій частині знімка варто її подруга в купальнику і чорній накидці. На другому знімку вже показаний результат пострілу і люди в піні. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Відзнач подругу, якою б зробила так само. Відзначай подругу, якій би вмазала піною", - написала Леся.

"Особливо отримати приплив піною)))", "Бомбическая", "Леся, ти як завжди зірка, так тримати", "Бомбическая", "Вогонь", "Леся, де взяти такі окуляри? Що за бренд", "Дуже гарний купальник, Леся".

Раніше ми повідомляли, що Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями.

цього разу зірка показала кадри з відпочинку з подругою, з якою відправилася в магазин і навіть похвалилася підбіркою зимового одягу, яку примерялала. Так, дівчина разом з подругою позує під час вибору одягу. Обидві дівчини при цьому в одній білизні. Нікітюк в якийсь момент розуміє, що «засвітила зайве» і намагається прикрити тіло шубою, вистачає їй до колін.

Сама артистка виглядала дуже спокусливо і красиво, однак користувачі не змогли прокоментувати ролик, оскільки Леся представила його в розділі Сторі. На фан-акаунтах дане відео з'явилося також через деякий час.

Повідомлялося, що Леся Нікітюк не упускає можливості показати, як весело відпочиває за кордоном.

На знімку красуня в купальнику, поверх якого накинула джинсову сорочку, стоїть в оточенні людей, переодягнених у костюми пінгвіна, жирафа і зебри.

Нагадаємо, Леся Нікітюк в одних трусах показала, як розважається з подругою

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