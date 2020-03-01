Такими ви їх ще не бачили

Всі зірки колись були дітьми. Хтось з самого дитинства мріяв про сцену, а хтось став знаменитим випадково

Politeka.net знайшла дитячі фотографії найбільш популярних українських зірок. Цікаво, що багато з них в дитинстві були самими звичайними дітьми.

Солістка групи «Время и стекло» Надя Дорофєєва з самого дитинства була усміхненою дитиною. У дівчинки було багато веснянок, від яких сьогодні артистка, по всій видимості, позбавляється за допомогою косметології. Як розповідала Надя, вона займалася творчістю з самого дитинства.

Головна блондинка України Оля Полякова вже в дитинстві була артисткою. Вона навіть зіграла у кількох випусках Єралашу. Її освіта пов'язана з музикою і вокалом. Вже в підлітковому віці Оля стала блондинкою.

Секс-символ України Даша Астаф'єва в дитинстві не відрізнялася красою. Вона навіть вважала себе «гидким каченям», адже страждала від висипки на обличчі. Проте пізніше дівчина розквітла і стала однією з найбільш спокусливих співачок в українському шоу-бізнесі.

Тіна Кароль і в дитинстві була такою ж милою і чарівною. У дитинстві вона вчилася в музичній школі, брала участь у самодіяльності. Вчитися Кароль поїхала до Києва, де закінчила вище музичне училище.

Переможниця Євробачення Джамала зростала в Криму. З самого дитинства вона займалася вокалом, адже батьки відразу розгледіли талант дівчинки. Вже в 9 років Джамала вперше записувався на студії.

Українська співачка Світлана Лобода народилася в Києві. Тут же вона закінчила музичну школу. Дівчина з дитинства знала, що стане зіркою, тому і освіту намагалася отримати в цій сфері. Вже в юності Лобода почала співати в жіночому колективі. Лобода також виступала в нічних клубах.

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