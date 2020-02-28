Відома українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала новий пікантний знімок в Instagram

На фото Надя показала себе без голови. Видно тільки тіло і частково ноги Дорофєєвої. Вона позувала у білій футболці і трусиках, а також джинсовій спідниці. Вона однією рукою задерла її і показала, що ховала від усіх. Знімок вийшов цікавим і збудливим. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше 30 тисяч лайків за 20 хвилин і написали кілька коментарів:

"Шикарно", "Оу, моя красуня", "Красуня. Боги, це чудово", "Надя вогонь", "Жарко", "Взу, легше, надто красиво", "Ніжки франції", "Надя кекс", "Нереально красиве фото", "Неймовірна", "Естетика", "Господи, як класно", "Ну нічого собі, гуд", "Без коментарів".

Раніше ми повідомляли, що співачка з групи «Час і Скло» Надя Дорофєєва показала себе в стильному чорному боді під час останнього концерту.

цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірки з'явилися нові кадри, зроблені під час виступу артистки з колегою Олексієм Завгороднім.

Повідомлялося, що відома українська співачка Надя Дорофєєва блиснула розкішним тілом у відвертому вбранні.

«В бій», - коротко йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на знімку Дорофєєва позує в боксерському вбранні: шорти і короткий топ, який елегантно підкреслює її форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Крута», «просто краса», «це бомба!», «вау, які ніжки», «ох, яка краса», «яка бомба», «Надя як завжди – на висоті», - написали фанати під новою публікацією української співачки Наді Дорофєєвої в соціальних мережах.

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