Такими вы их еще не видели

Все звезды когда-то были детьми. Кто-то с самого детства мечтал о сцене, а кто-то стал знаменитым случайно

Politeka.net нашла детские фотографии самых популярных украинских звезд. Интересно, что многие из них в детстве были самыми обычными детьми.

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева с самого детства была улыбчивым ребенком. У малышки было много веснушек, от которых сегодня артистка, по всей видимости, избавляется при помощи косметологии. Как рассказывала Надя, она занималась творчеством с самого детства.

Главная блондинка Украины Оля Полякова уже в детстве была артисткой. Она даже сыграла в нескольких выпусках Ералаша. Ее образование связано с музыкой и вокалом. Уже в подростковом возрасте Оля стала блондинкой.

Секс-символ Украины Даша Астафьева в детстве не отличалась красотой. Она даже считала себя «гадким утенком», ведь страдала от сыпи на лице. Однако позже девушка расцвела и стала одной из самых соблазнительных певиц в украинском шоу-бизнесе.

Тина Кароль и в детстве была такой же милой и обаятельной. В детстве она училась в музыкальной школе, участвовала в самодеятельности. Учиться Кароль поехала в Киев, где закончила высшее музыкальное училище.

Победительница Евровидения Джамала росла в Крыму. С самого детства она занималась вокалом, ведь родители сразу разглядели талант девочки. Уже в 9 лет Джамала впервые записывалась на студии.

Украинская певица Светлана Лобода родилась в Киеве. Тут же она окончила музыкальную школу. Девушка с детства знала, что станет звездой, поэтому и образование старалась получить в этой сфере. Уже в юности Лобода начала петь в женском коллективе. Лобода также выступала в ночных клубах.

Напомним, что Даша Астафьева с завязанными глазами соблазнила полураздетых девушек: "Что за безумие!".

Как сообщала Politeka, суперблондинка Оля Полякова посветила своим достоинством в центре Парижа: "Вот это украиночка!".

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