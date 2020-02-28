Українська співачка Оля Полякова із завидною регулярністю постить фото з відпочинку - цього разу ефектна блондинка-артистка побувала в чаруючому своєю красою і шармом Парижі

Артистка покрасувалася в стильному кожушку на тлі Ейфелевої вежі, пише Politeka.net.

Артистка без макіяжу, але в штанях в облипку і з розпущеним волоссям виглядала дуже свіжо і стильно. Окрім того на виконавиці були актуальні в нинішньому сезоні високі черевики, светр з золотистим принтом і сумочка.

На знімках Ольга розташувалася на огорожі біля головної пам'ятки столиці Франції і грайливо посміхалася на камеру. Шанувальники оцінили простий, але цікавий образ виконавиці і обсипали її компліментами:

"Розумниця, красуня!"

"Вас би на Євробачення"

"Відмінні фото"

Раніше ми писали про топ найбільш пам'ятних образів красуні, в яких вона з'являлася останнім часом. Співачка, зріст якої 180 см, є дісно володаркою довжелезних струнких ніжок, розкішного бюсту і "осиної" талії - всім на заздрість. Полякова ніколи не соромилася показувати ідеальні форми - навіщо ховати те, що так і проситься назовні?

Артистка часто мелькає в дуже спокусливих нарядах: від латексу і шкіри до "пір'я" і сіточки. Вона полюбляє високі підбори, роспуні міні та всілякі корони.

А від жарких знімків, на яких Оля в купальниках, і зовсім голова йде обертом. Артистці дійсно є, що показати.

Але більше всього співачка шокувала фанатів, коли виставила у своєму Instagram фото, на яких постала повністю оголеною. Дівчина повернулася спиною до об'єктиву, без тіні збентеження похвалившись пружними округлостями.

"Ніжки класні і красива фігурка бомбезна🔥"; "кому Бог дав, то і рекламує"; "Олька, годі над мужиками знущатися)"; "У вас варто вчитися жити всім!😍"; "Гарне тіло, довгі ноги👍👍👍Вогонь, а не жінка 🙂"; "Якщо є що показати,чому б не показати) фігура карколомна! 🔥🔥🔥Пишуть гадості ті, в кого нема шо показати тому і лопають із заздрості", - коментарі в Інстаграмі повні компліментів.

Зазначимо, Полякова, крім кар'єри співачки та акторки, займається вихованням двох дочок: 14-річної Маші і 8-річної Аліси. У неї росте гідна заміна. Старша дівчинка настільки схожа на матір, що їх в мережі вже охрестили "сестрами".

Нагадаємо, Полякова зчепилася зі слугою народу у прямому ефірі.

Як повідомляла Politeka, Полякова у короткому вбранні засвітила зайве: «можна дивитися вічно».