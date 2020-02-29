Віталій Козловський розкрив інтимні подробиці про свої стосунки

Раніше український співак опинився в центрі скандалу після розставання з Раміною Есхакзай, яка поділилася одкровеннями про їхні стосунки. Після цього Козловський зізнався, що у нього з'явилася нова дівчина, але не став розкривати її особистість. А в новому інтерв'ю програмі «Зірковий шлях» співак поділився і зовсім пікантними деталями свого інтимного життя (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

Так, Козловський зізнався, що ця сторона стосунків для нього вкрай важлива. За словами співака, в ліжку він буває дуже різний в залежності від свого настрою.

«Я або вибухаю, або дуже спокійний і всіх люблю. І ось мій темперамент перенісся в секс. Я можу бути і ангелом і бісом одночасно», - розповів співак.

Він також прокоментував численні чутки про свою нібито нетрадиційну орієнтацію. Козловський вважає, що всі вони засновані виключно на тому, що він любить стежити за собою.

«Я - метросексуал, і я це визнаю. Я доглядаю за собою, тому що артист не може виходити на сцену зачуханным. Але якщо для багатьох це є якоюсь паралеллю з нетрадиційною орієнтацією, то вибачте. Я не можу ходити з табличкою: "Я не гей"», - підкреслив артист.

До цього ми писали про те, що колишня наречена Козловського і учасниця шоу «Холостяк» Раміна Есхакзай зізналася, що в їх відносинах співак був дуже жадібним. За її словами, співак був на диво жадібним і доходило до того, що їй доводилося випрошувати навіть власне дороге обручку.

«Ну, добре. Якщо ми купуємо дороге обручку, то тільки тобі. Тому що для мене не принципово», - сказав тоді Козловський.

Вона також підігріла чутки про нетрадиційну орієнтацію співака, заявивши, що між ними не було інтимного зв'язку.

«Що я скажу – сексу у нас не було. Нетрадиційної орієнтації він чи ні – я не бачила. Щоб він з чоловіком цілувався, займався сексом. Я тобі скажу, якщо тобі цікаво, і ви це пустіть в ефір, коли ми цілувалися – він збуджувався», - розповіла Раміна.

Нагадаємо, екс-наречена Козловського приголомшила зізнанням про інтим з співаком.

Як повідомляла Politeka, Козловський приголомшив спогадами про найголовніше в житті.

Також Politeka писала, що Козловський різко відповів на скандальне інтерв'ю Раміни.