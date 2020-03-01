Відома українська співачка Ані Лорак, яка з деяких пір будує кар'єру в Росії, поділилася ніжним знімком зі своїми шанувальниками

Фотографію зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. На знімку Лорак сидить на дивані в домашньому костюмі. Вона прийняла таку позу, що прекрасно видно її округлі форми. Дівчина зробила макіяж, завдяки чому її обличчя виглядає ідеально – як з картинки. Ані широко посміхається.

«З першим днем весни! З прощеною неділєю!», - написала дівчина.

Всього за 40 хвилин пост артистки зібрав понад 50 тисяч лайків. Не стримався навіть російський композитор Ігор Ніколаєв і теж поставив лайк зірці. Шанувальники в захваті від фото Лорак, вони вітають свого кумира у відповідь.

«З першим днем весни, Кароліна!», «Яка неймовірна», «І вас з першим днем весни, Кароліш!», «Кароліна, вибачте нас, шанувальників, якщо що не так. Вибачте все погане у Вашому житті і відпустіть. Починаємо нове життя?», «Вас теж з першим днем весни», «Така ніжна і красива», «Яка ви красива! Зі святом вітаємо і Вас! Дуже любимо і чекаємо від вас новинок», «Шикарна», «Від вас погляд не відірвати», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ані Лорак вирішила змінити образ і обстригла собі чолку. Дівчина показала свою нову зачіску, коли була вдома в домашньому халаті. Цікаво, що за пару днів до Лорак чолку собі зробила ще одна українська зірка – екс-солістка «ВІА Гри» Анна Сєдокова. Мабуть, це новий тренд в модній індустрії.

Нова зачіска Лорак сподобалася багатьом зіркам. Її похвалив Ігор Крутой, Вікторія Смеюха і Арман Давлетяров.

Нагадаємо, що Ані Лорак вразила формами в срібному ліфчику посеред моря: "Оу, яка шалунья".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак застукали поруч з відомим красенем на вечірці: "А де ж молодий коханець?".

Також Politeka писала, що Ані Лорак налякала новою зовнішністю, ставши копією Повалій: «Спотворила себе до невпізнання».