Известная украинская певица Ани Лорак, которая с некоторых пор строит карьеру в России, поделилась нежным снимком со своими поклонниками

Фотографию звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. На снимке Лорак сидит на диване в домашнем костюме. Она приняла такую позу, что прекрасно видно ее округлые формы. Девушка нанесла макияж, благодаря чему ее лицо выглядит идеально – как с картинки. Ани широко улыбается.

«С первым днём весны! С прощёным воскресеньем!», - написала девушка.

Всего за 40 минут пост артистки собрал более 50 тысяч лайков. Не сдержался даже российский композитор Игорь Николаев и тоже поставил лайк звезде. Поклонники в восторге от фото Лорак, они поздравляют своего кумира в ответ.

«С первым днем весны, Каролина!», «Какая невероятная», «И вас с первым днём весны, Каролиш!», «Каролина, простите нас, поклонников, если что не так. Простите все плохое в Вашей жизни и отпустите. Начинаем новую жизнь?», «Вас тоже с первым днём весны», «Такая нежная и красивая», «Какая вы красивая! С праздником поздравляем и Вас! Очень любим и ждём от вас новинок», «Шикарная», «От вас взгляд не оторвать», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак решила сменить образ и обстригла себе челку. Девушка показала свою новую прическу, когда была дома в домашнем халате. Интересно, что за пару дней до Лорак челку себе сделала еще одна украинская звезда – экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова. Видимо, это новый тренд в модной индустрии.

Новая прическа Лорак понравилась многим звездам. Ее похвалил Игорь Крутой, Виктория Смеюха и Арман Давлетяров.

Напомним, что Ани Лорак потрясла формами в серебряном лифчике посреди моря: "Оу, какая шалунья".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак застукали рядом с известным красавцем на вечеринке: "А где же молодой любовник?".

Также Politeka писала, что Ани Лорак напугала новой внешностью, став копией Повалий: «Изуродовала себя до неузнаваемости».