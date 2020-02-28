Знаменита артиска Ані Лорак представила довгоочікуваний кліп "Я б літала", викликавши масу обговорень в мережах

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.

Ролик на пісню "Я б літала" для Лорак зробив, як і багато попередніх, відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв. Саме відео - його уривок - представлено в Instagram, щоб привернути увагу до нової роботи співачки.

На відеозаписі Кароліна приміряла відразу три різних наряду - стильний білий брючний костюм, плаття, зроблене з одних бус, а також наряд з одним лише сріблястим ліфчиком. Всі наряди артистка представила на узбережжі, позуючи прямо у воді.

На вечірньому кадрі також видно, що Кароліна дуже засмагла, а на її обличчі природний макіяж.

«З першим весняним сонцем зустрічайте моє нове довгоочікуване відео #ябылетала! ❤️», – написала Кароліна.

Вчора також знаменита артистка поділилася новими кадрами, на яких показала себе в незвичайному стилі і засвітила «нове» особа. Так, Кароліна опублікувала невеликий ролик в розділі Сторі, на якому позує в домашньому вбранні з новою стрижкою - Кароліна знову вирішила відстригти чубок.

Новий імідж зірки помітно омолдил її, надавши їй дещо наївного дитячого виду. Сама Кароліна позувала в одному лише стильному халаті з кольоровим і великим принтом, мило посміхаючись на камеру перед дзеркалом, милуючись чубчиком і злегка завитим волоссям.

При цьому зірка виглядає дуже щасливо і радісно в гримерці, в якій і знімала даний міні-ролик. Зазначимо, кілька днів тому чубок отсктригла Анна Седокова, здивувавши новим стилем.

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