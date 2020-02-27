41-річна українська співачка Ані Лорак, яка переїхала в Росію, засвітилася поруч з артистом Філіпом Кіркоровим на одній з вечірок: "голубки" мило воркували

Як передає Politeka.net, Ані поділилася відео з дня народження дочки співачки Жасмін у своєму мікроблозі в Instagram. Артистка показала момент застілля (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Незважаючи на напівтемряву й блимання клубних вогнів, видно, що вона сидить поруч з Кіркоровим і про щось захоплено з ним розмовляє. При цьому на колінах у співака його восьмирічна донька Алла-Вікторія.

"Весела компашка ❤😘 День народження дочки Жасмин 🌺", - йдеться у підписі.

Дивно, що Лорак відвідала захід без свого нового залицяльника - 27-річного саунд-продюсера Єгора Гліба, з яким закрутила пристрасний роман після розлучення з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу.

Нагадаємо, співачка звинуватила колишнього чоловіка в невірності. Пара розлучилася в січні минулого року. Але нудитися в самоті Ані довго не довелося, так як вже через півроку вона з'явилася в компанії з коханцем, який молодший за неї на 14 років.

Шанувальники та колеги неоднозначно поставилися до вибору Лорак. Тим не менш остання часто бере Єгора з собою на гастролі. Одного разу, коли вони разом з іншими артистами летіли на літаку, стався цікавий епізод. Ані розмістилася в кріслі і вже готувалася заснути, як її потривожив співак Микола Басков з телефоном у руках. Останній ненароком зняв і коханця Лорак, що розташувався у кріслі навпроти. Єгор заховав обличчя під кепкою і натягнув капюшон.

Микола вмить переключився з співачки на її коханця зі словами: "Ну це невідомий чоловік... Він завжди ховається, тому що завжди змінюється".

Примітно, що Гліб практично на всіх спільних фото з Лорак прикривається кепкою, як ніби соромиться чогось.

Нагадаємо, що нещодавно Ані Лорак опинилася без штанів перед знаменитим красенем.

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