Образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.

В цей раз знаменита артистка поділилася новими кадрами, на яких показала себе в незвичайному стилі і засвітила «нове» особа. Так, Кароліна опублікувала невеликий ролик в розділі Сторі, на якому позує в домашньому вбранні з новою стрижкою - Кароліна знову вирішила відстригти чубок.

Новий імідж зірки помітно омолдил її, надавши їй дещо наївного дитячого виду. Сама Кароліна позувала в одному лише стильному халаті з кольоровим і великим принтом, мило посміхаючись на камеру перед дзеркалом, милуючись чубчиком і злегка завитим волоссям.

При цьому зірка виглядає дуже щасливо і радісно в гримерці, в якій і знімала даний міні-ролик. Зазначимо, кілька днів тому чубок отсктригла Анна Седокова, здивувавши новим стилем.

До цього зірка вирішила показати невеликий промо-фото, зроблені спеціально до прем'єри нового кліпу. Ролик на пісню "Я б літала" для Лорак зробив, як і багато попередніх, відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв. Саме відео повинно вийти зовсім скоро.

А ось на представленому кадрі зірка в подібному образі позує вперше. Стильний наряд, що складається з звисаючих смужок тканини і приховує фігуру зірки виглядав досить незвично на артистці. На вечірньому фото також видно, що Кароліна дуже засмагла, а на її обличчі природний макіяж.

«Ну коли вже, Кароліна 🙏🏻🙏🏻🙏🏻💕💕💕💕💕», «ОАОАОАОАОА 😻😻😻ЩЕ БІЛЬШЕ ЧЕКАЮ ❤️❤️❤️», «найкраща ❤️, Дуже чекаю в Україні», «17 березня 2014 року була наша остання зустріч 😍», «З детсво обожнюю Ані❤️❤️❤️», «Яке фото😍 Як завжди сияете💥 Ми дуже чекаємо прем'єру, дорога❤️ Вже шалено хочеться побачити кліп😍🔥», «😍👑Красива», – написали користувачі мережі.

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