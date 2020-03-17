Діти часто дуже схожі на батьків не тільки характером, але і зовнішністю

Давайте подивимося на фото знаменитостей і їх дітей, щоб переконатися в їх схожості, пише Politeka.net.

Том Хенкс з сином Коліном:

Уілл Сміт з Джейденом знялися разом у кількох фільмах:

Різ Уізерспун і Ава Філіп обидві блондинки з красивими посмішками:

Кейт Бекінсейл і Лілі Шин:

Кейт Мосс і Ліла Грейс Мосс Хек з великими очима і світлим волоссям.

Джессіка Альба і Хонор Уоррен:

Морган Фріман і Альфонсо:

Джон Траволта і Елла Блю - у дівчини блакитні очі, темне волосся, як у батька

Міла Йовович і Евер Андерсон дуже схожі:

Джуліанна Мур і Лів Фрейндліх:

Нагадаємо, 63-річний Хенкс і його дружина звернулися за медичною допомогою, коли у них з'явилися симптоми застуди.

Пара була на Золотому березі Квінсленда, де Хенкс працював над фільмом про життя Елвіса Преслі, де обидва заразилися коронавірусом.

Хенкс повідомив, що вони з дружиною будуть тримати всіх в курсі свого стану і проведуть в самоізоляції стільки часу, скільки буде потрібно для громадської безпеки.

Раніше ми писали, що Уілл Сміт впевнений, що діти можуть вибрати для себе будь-яку роль. Так, хлопчик Джейден і дівчинка Віллоу — висловили небажання обмежувати себе рамками однієї статі, залишаючи за собою право перетікати з одного в інший і назад.

У 2015 році Джейден почав носити сукні, а пізніше став обличчям жіночої колекції Louis Vuitton.

Актор захоплюється сміливістю своїх дітей.

Нагадаємо також, що відома за ролями у фільмі "Блондинка в законі" і серіалі "Велика маленька брехня" Різ Візерспун посіла третє місце зі своїми 35 млн дол в рейтингу найбільш високооплачуваних актрис Голлівуду.

Нагадаємо також, що дочка Мілли Йовович з'явилася на світ 20 січня 2020 року. Її назвали чоловічим валлійським ім'ям Ошин, що означає «оленя».

Хоча пологи пройшли успішно, як для неї самої, так і для новонародженої дочки, переживання зірки «Обителя зла», на жаль, виявилися немарними.

Як виявилося, медики діагностували у маленької Ошин важкий випадок жовтяниці.

Нагадаємо, що Міла Йовович змінилася до невпізнання: "Важко...".

Як повідомляла Politeka, зірка Голлівуду Міла Йовович похвалилася 12-річною донькою-моделлю: "Копія мами".

Також Politeka писала, що вагітна Йовович вразила зовнішністю у звичайному житті: "Ноги як у слона, все болить".