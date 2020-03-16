Зірка тревел-шоу "Орел і решка" Настя Івлєєва покрасувалася на нових фото в неймовірному вигляді

Артиска показала, як "постаріла". Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram відомої блогера і телеведучої.

Так на нових, оформлених за допомогою популярної в соцмережах програми, артистка красується в образі милої бабусі: в пальто, блузі з бантом, з короткою стрижкою і сивим волоссям.

Крім того Настя доповнили свій образ тростиною, з допомогою якої переміщуються старенькі, а також роговою старомодною оправою. Бабуся-Івлєєва ганяла голубів парком, мирно сиділа на лавочці і грозилася своєю палицею на камеру.

Шанувальників зірки ТБ і мережі такі кадри розсмішили, вони не перестають дивуватися винахідливості і почуттю гумору актриси.

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Відомо, що вона вирушила в Сан-Франциско і Майамі знімати чергову серію «Життя» і, по суті, опинилася в пастці разом з усією знімальною групою.

Сама телеведуча вже поділилася постів Instagram, в якому повідомила, що "поки адекватна і спокійна".

"Як не піддатися паніці і залишитися в доброму гуморі? Знаєте? Я поки адекватна і спокійна !!! Всім терпіння і здоров'я!!! Моє прикраса піднімає настрій)))", - повідомила вона.

Підписники зірки почали ділитися своїми методами уникнення паніки і поспівчували телеведучої.

"З такою роботою можна створити передачу Залишитися в живих", " Жанна, сиди там. Ризикована у тебе робота. Хоча ,сама знаєш, що і як.", "Не впускати у свій світ інформацію! Я блокую всіх знайомих хто мене завалює негативом і панікою! Це якийсь жах просто!!!!!", "Я думаю Вам складно - як робити програми, коли країни закривають і карантин в Італії...але це треба просто пережити - від нас нічого не залежить", - писали під її постом.

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