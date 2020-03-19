Скандально відома балерина Анастасія Волочкова розповіла, як вимірює температуру в своєму улюбленому готелі

Не секрет, що артистка любить привернути увагу до власної персони і робить це різними способами. На цей раз вона вирішила хайпонути на коронавірусі та показала, як вимірюють температуру в закладі, де вона відвідує лазню, басейни та СПА. Фотографіями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.

Волочкова розповіла, що при вході в її улюблений заклад у всіх перевіряють температуру.

«Мій один градус залишився в крижаній Купелі. Приїжджайте до нас! У нас тут ніякого вірусу немає, крім добра, гостинності, радості, п'яти басейнів, лазень і прекрасного СПА, ресторанів, салону краси», - написала балерина.

На фото, яким Волочкова супроводила пост, вона стоїть з градусником в руках. На ньому красується температура 36,5 градусів, що має свідчити про те, що зірка здорова.

Пост Волочкової зібрав 3 тисячі лайків. Коментарів під ним немає, тому що зірка обмежила коментарі на своїй сторінці.

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова вирішила похвалитися романтичною вечерею з коханим, обличчя якого не показує, а особистість приховує від громадськості. В руках Волочкова тримає букет білих троянд. Публікувати фото з квітами, як і фотографії зі шпагатом, улюблене заняття Волочкової. Відзначимо, що в ресторан зірка вирішила прийти в медичній масці чорного кольору.

Відзначимо, що в РФ на даний момент не так активно протистоять коронавірусу, як в Україні. Багато блогерів і зірок ігнорують карантин і намагаються лише підняти популярність на згадках про вірус.

Нагадаємо, що дочка Волочкової наплювала на карантин заради королівських розваг, відео: "Вся в маму".

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