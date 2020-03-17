Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як зміцнює імунітет у крижаній купелі

Зірка вже багато років розповідає про те, що пишається своєю лазнею у дворі, а також купіллю, якій насолоджується в будь-який час року. Причому не рідко артистка дивує провокаційними кадрами без білизни під час таких от зміцнюючих здоров'я процедур, пише Politeka.net.

В цей раз балерина блиснула фігурою у всій красі, залишившись без одягу під час купання в льоду. Прикритися, втім, Анастасія вирішила також шматком льоду, трохи присівши в холодну воду, щоб приховати інші ділянки тіла.

На представленому в Instagram кадрі також видно, що волосся зірки мокрі, а сама вона посміхається перед камерою.

«Трошки холодно.😂💨В моїй купелі Лід замерзає природним чином. Особливо, коли морозно. А взагалі крижана купіль-прекрасна захист не тільки від коронавірусів, але і від божевілля і нерозсудливості багатьох людей і від будь-якого негативу.👍», – написала Анастасія.

До цього Анастасія Волочкова влаштувала бурхливе свято після свого благодійного концерту.На сторінці в соціальній мережі Instagram вона показала також відео, яке буквально закидали гнівними коментарями.

вся справа в тому, що балерина вирішила зняти на ролику, як веселиться з колегами за вечерею прямо біля сухого льоду. Користувачі були в люті, бо нещодавно з-за необережного поводження з сухим льодом на дні народження Катерини Діденко погбли троє людей, причому один з яких був чоловіком самої Катерини.

«Кошмар!!! Знову пропаганда сухого льоду !!! Настя ,навіщо ви це демонструєте? Ви правда не розумієте небезпеку ? Невже Вас життя нічому не вчить?», «Щас протверезіє, прибере коменти 😂😂😂», «Може цей сухий лід нарешті закінчить еволюцію порожній жінки», «Люди я Вас не розумію які Ви заздрісні жах скільки у Вас чорноти , радіти треба за інших і Вам теж Бог віддасть 🤲», «🙈Треба було побільше сухого льоду))», – написали користувачі.

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