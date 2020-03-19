Скандально известная балерина Анастасия Волочкова рассказала, как измеряет температуру в своем любимом отеле

Не секрет, что артистка любит привлечь внимание к собственной персоне и делает это самыми разными и вызывающими способами. В этот раз она решила хайпонуть на коронавирусе и показала, как измеряют температуру в заведении, где она посещает баню, бассейны и СПА. Фотографиями она поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.

Волочкова рассказала, что при входе в ее любимое заведение у всех проверяют температуру.

«Мой один градус остался в ледяной Купели. Приезжайте к нам! У нас тут никакого вируса нет, кроме добра, гостеприимства, радости, пяти бассейнов, бань и прекрасного СПА, ресторанов, салона красоты», - написала балерина.

На фото, которым Волочкова сопроводила пост, она стоит с градусником в руках. На нем красуется температура 36,5 градусов, что должно свидетельствовать о том, что звезда здорова.

Пост Волочковой собрал 3 тысячи лайков. Комментариев под ним нет, потому что звезда ограничила комментарии на своей странице.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова решила похвастаться романтичным вечером с возлюбленным, лицо которого не показывает, а личность скрывает от общественности. В руках Волочкова держит букет белых роз. Публиковать фото с цветами, как и фотографии со шпагатом, любимое занятие Волочковой. Отметим, что в ресторан звезда решила прийти в медицинской маске черного цвета.

Отметим, что в РФ на данный момент не так активно противостоят коронавирусу, как в Украине. Многие блогеры и звезды игнорируют карантин и пытаются лишь поднять популярность на упоминаниях о вирусе.

Напомним, что дочь Волочковой наплевала на карантин ради королевских развлечений, видео: "Вся в маму".

А еще Politeka писала, что раздетая Волочкова запрыгнула в ледяную воду: "Висят по самое...".

Также Politeka сообщала, что Анастасия Волочкова кардинально сменила имидж и поразила размерами декольте: «Я с вами…».