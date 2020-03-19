Переможниця "Танців з зірками 2019", актриса Ксенія Мішина натрапила на масу компліментів через новий образ

Свіжу фотографію артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На фото Ксенія стоїть у туманному серпанку. На ній надіті чорні окуляри, а її рот спокусливо відкритий. Видно, що Мішина вибрала обтягуюче сіре плаття, що підкреслює її ідеальну фігуру. Образ зірка доповнила великими сережками.

«А якщо справді всю ситуацію сприймати як тайм аут для природи і нашої землі? Подарувати їй якісь канікули і відпустку… адже легше стає, правда? Відразу все через любов і вдячність», - прокоментувала Мішина ситуацію з коронавірусом у світі.

На думку актриси, можна знайти масу переваг в тому, що відбувається.

«Момент паузи для багатьох розставить все на свої місця... і кожен отримає те, що заслужив», - наголосила зірка.

За три години пост Мішиної зібрав понад 3,5 тисяч лайків. Шанувальникам дуже сподобалися думки актриси.

«Спасибі за гарний настрій», «Мені подобається, що Ви і в негативному знаходите плюси, сама така)) у нас в Білорусі поки життя не "заморозилося", але я вірю, що і в сусідній Україні й у Вас особисто все буде чудово)))», «Згодна, дуже правильні слова)», «А земля матінка втомилась це так», «Ксюша, повторили мої думки і міркування ...тільки письмово!!! Я теж так думаю!», «Подібних розсилок, з цією думкою, вже багато... І логіка, для оптиміста, в цьому звичайно ж є», «Рокова жінка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Мішина поділилася фото в модній чорній сукні на червоній доріжці. За кроєм сукня більше нагадує довгий піджак. Вона вигідно підкреслила фігуру зірки.

Нагадаємо, що Мішина Ксенія розбурхала розкішними формами: «Голівуд відпочиває».

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