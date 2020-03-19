Победительница "Танців з зірками 2019", актриса Ксения Мишина нарвалась на массу комплиментов из-за нового образа

Свежую фотографию артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На фото Ксения стоит в туманной дымке. На ней надеты черные очки, а ее рот соблазнительно приоткрыт. Видно, что Мишина выбрала обтягивающее серое платье, которое подчеркивает ее идеальную фигуру. Образ звезда дополнила крупными серьгами.

«А если действительно всю ситуацию воспринимать как тайм аут для природы и нашей земли? Подарить ей некие каникулы и отпуск… ведь легче становится, правда? Сразу все через любовь и благодарность», - прокомментировала Мишина ситуацию с коронавирусом в мире.

По мнению актрисы, можно найти массу преимуществ в том, что происходит.

«Момент паузы для многих расставит все на свои места... и каждый получит то, что заслужил», - подчеркнула звезда.

За три часа пост Мишиной собрал более 3,5 тысяч лайков. Поклонникам очень понравились мысли актрисы.

«Спасибо за хорошее настроение», «Мне нравится, что Вы и в негативном находите плюсы, сама такая)) у нас в Беларуси пока жизнь не "заморозилась", но я верю, что и в соседней Украине и у Вас лично всё будет прекрасно)))», «Согласна, очень правильные слова)», «А земля матушка устала это да», «Ксюша, повторили мои мысли и рассуждения ...только письменно!!! Я тоже так думаю!», «Подобных рассылок, с этой мыслью, уже много... И логика, для оптимиста, в этом конечно же есть», «Роковая женщина», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мишина поделилась фото в черном модном платье на красной дорожке. По крою платье больше напоминает длинный пиджак. Оно выгодно подчеркнуло фигуру звезды.

Напомним, что Ксения Мишина взбудоражила роскошными формами: «Голливуд отдыхает».

А еще Politeka писала, что Ксения Мишина ошарашила новым образом в экстра-мини: "Это вообще законно?".

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