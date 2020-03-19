Відомий український телеведучий і хореограф Влад Яма розповів, що він думає з приводу епідемії коронавіруса

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Пост він супроводив фотографією зі своєю дружиною Лілією. На знімку танцюрист міцно притискається до своєї дружини, а вона в цей час тримає в руках келих.

«ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ! Залишаємося вдома, дбаємо про себе та оточуючих! Перемога буде за нами! Згодні?», - написав Яма.

За короткий час пост хореографа зібрав більше 3 тисяч лайків. Цікаво, що деякі шанувальники запідозрили пару в тому, що самі вони вдома на карантині не сидять.

«Оооо а ви точно вдома сидите», «Судячи з фото, самі ви віддаєте перевагу не залишатися вдома», - написали люди.

Влад Яма не полінувався відповісти фанатам, написавши, що фото січневе, а їх сім'я перебуває вдома на карантині. Втім, багато хто підтримав слова артиста.

«Згодні», «Тільки так», «Дуже класне фото! Ви такі симпатюльки», «Звичайно згодні..на всі 100% ... здоров'я всім нам», «Так і робимо... обов'язково все буде добре», «Позитивне мислення як ніколи АКТУАЛЬНО!», «Ну якщо є кошти чому б не посидіти вдома, а ми люди подневільні працюємо», «Солодка парочка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Влад Яма опублікував відвертий знімок, присвятивши його всім жінкам. На фото він стоїть на пляжі. На перший погляд здається, що Яма голий, адже зону трусів йому прикриває мушля, яку в руках тримає його дружина. Таким чином, складається враження, що хореограф залишився без трусів. До речі, дружина Ями не стрималася і поставила лайк під фото свого чоловіка.

Нагадаємо, що Влад Яма показав, як розважається з дружиною на диванчику: «Муркочуть від щастя».

А ще Politeka писала, що Влад Яма ошелешив новим образом, кадри облетіли мережу: "Що ти з собою зробив?".

Також Politeka повідомляла, що роздягнені Влад Яма з дружиною похвалилися гарячими розвагами в басейні: "Ого, легше!".