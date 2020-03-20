Відома українська актриса і співачка Марта Адамчук, зірка "95 Кварталу", опублікувала фото в незвичному вбранні

Зірка красувалася в довгій сукні з пишною спідницею, яку вона розвіяла за вітром, пише Politeka.net.

Красуню сфотографували знизу, таким чином здавалося, що вона дуже висока: "Нічого собі розміри!".

Волосся Марта закинула назад, вона зовсім не посміхалася і дивилася у камеру своїми майже чорними очима.

При цьому на артистці блищав чорний верх мабуть, з пайеток.

"#Chandelier", - не багатослівно підписала Марта свій чорно-білий знімок, що означає "Люстра".

За дві години пост зібрав майже 150 лайків і жодного коментаря.

Варто відзначити, що в Марты Адамчук 33 роки. Зірка народилася в смт Кельменці (Чернівецька обл.).

Артистка навчилася на магістра естрадного вокалу в Київському Університеті Культури і Мистецтв.

Красуня взяла участь у шоу «Голос країни», співала в «Танцях з зірками», «Х-факторі», виконала саундтреки до фільму Олексія Залевського «Z Joke”.

Нагадаємо, Марта Адамчук сфотографувалася біля дзеркала, навколо виднівся оформлений зі смаком інтер'єр - ймовірно готельні апартаменти.

Зазначимо, що коментарів під фото було небагато, але фани Марти завжди відзначають її природну красу і жіночу привабливість.

Раніше повідомлялося, що Марта Адамчук сиділа за кермом авто. Спідниця її пишного плаття залишилася на другому сидінні і крім цього закрила пів тіла української знаменитості. Марта позувала в піджаку, під яким виднівся блискучий гольф.

Вона дивилася в камеру і посміхалася.

Волосся Адамчук зализала назад, посвітивши блискучими сережками. Темні брови, чарівний погляд і усмішка - від цього не можна відвести погляд.

Нагадаємо також, що Марта Адамчук здивувала в п'ятницю, 13-го березня, містичним образом у всьому чорному.

Дівчина постала в чорному гольфі, який тісно обтягнув її пружні принади, і такого ж кольору пальто.

Родзинкою спокусливого образу стала зачіска Марти: вона сформувала ідеальну "хвилю" і елегантно поклала на лоб. В коментарях її так і охрестили "міс чолка".

Нагадаємо, що Марта Адамчук посвітила ідеальним тілом в мереживі: "Ого, яка красуня".

Раніше Politeka повідомляла, що зірка "Квартал 95" у прозорій блузці підкорила стильним чином: "На краю землі".

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