Дочка відомого українського гумориста Євгена Кошового, зірки "Кварталу 95", вийшла на вулицю під час карантину і вразила своїм модним луком

Варвара в цей раз сфотографувалася на автомобільній парковці. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку дочки знаменитості.

Варя Кошова позувала в довгому темному пальто в білий горошок, з сумочкою в руці, а її образ доповнювали великі сережки-кільця. Дівчинка нібито поправляла волосся на фото, через що образ в об'єктиві камери вийшов загадковим і яскравим одночасно.

Також в сториз Кошова розповіла, що сидить вдома через карантин і практично нікуди не виходить. А вчителі задали багато домашнього завдання, тому вона вирішила ввечері його зробити у прямому ефірі разом з друзями з класу.

Нагадаємо, що раніше Євген Кошовий, зірка "Квартал 95", показав нове відео в Instagram.

На відео спочатку Кошовий розповідає про те, що якщо є в українців дача в селі, то потрібно їхати туди, а там можна проводити активний спосіб життя, адже людей дуже мало. Після цього показує, як біжать за машиною Ксенія і дочки. На тлі можна побачити лінію електропередач і різні дерева, а також сільську дорогу. На кадрах також видно Варвару Кошову, яка біжить біля машини в спортивних сірих штанях і шкірянці з розпущеним волоссям.

Фанати не змогли прокоментувати ролик або поставити йому лайки. Все із-за того, що він був опублікований в сторіс, де така функція відсутня.

Також ми писали, що Варвара Кошова вразила чорно-білим селфи поблизу. Варвара в цей раз показала своє обличчя зблизька, з макіяжем. Волосся зоряної дочки були красиво укладені хвилями. Кошова в цей раз позувала з розпущеним волоссям. Її шию прикрашають намиста і ланцюжок.По заднього виду на фото можна вгадати, що знімок Варвара зробила в автомобілі на задньому сидінні.

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