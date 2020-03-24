Співачку жорстко розкритикували через поведінку на вулиці під час карантину

Відома українська співачка, солістка групи «Неангели» Вікторія Смеюха влаштувала насичене тренування прямо на вулиці

Сьогодні в соціальній мережі Instagram співачка вирішила представити невеликий ролик, під час якого позувала у спортивному вбранні на вуличній прогулянці. Вибратися на вулицю, втім, зірка вирішила не просто так, а заради спеціального заняття спортом, повідомляє Politeka.

У представленому ролику артистка з'явилася в чорній кофті з гудзичками і в чорних вільних спортивних штанях з червоно-фіолетовими смугами по боках. Під час запису зірка з зібраними в хвіст волоссям показала, як займається лежачи на лавці в парку і викликала цілий шквал гнівних коментарів із-за недотримання карантинного режиму.

Деякі шанувальники ж зазначили, що швидше за все ролик – архівний і зірка ніяких карантинних норм не порушувала:

«Карантинні будні. Спорт - приємний бонус до здоров'я і краси», – написала під новим постом сама артистка.

А ось що написали самі користувачі:

«Цікаве у Вас карантин», «🤦‍♂️На карантині на вулицю не ходять ,а вдома спортом займаються», «Відписка 👎», «А маска де? Велосепидисты проїхали в масці 🤔весь світ дивиться на Вас.», «На карантині ... в парку...без маски...без куртки...ви несете відповідальність перед аудиторією якої поширюєте свої дії.Віка прокиньтеся...», «одягни Маску», «Мені здавалося,що на вулиці на будь-яких майданчиках знаходиться заборонено».

До цього співачка показала себе в домашньому вигляді під час святкування дня народження своєї племінниці. Вікторія з'явилася в обтягуючому светрі з косим вирізом чорно-болотного кольору, а також у темно-сірих джинсах. Доповнити свій образ співачка вирішила невеликими, але акуратними прикрасами: сережками і брослетами.

Поруч із зіркою, що позує без макіяжу, з'явилася і винуватиця урочистості, позуючи з яскравою посмішкою.

«Ростіть Мами принцес і нехай їм здається, що світ обертається навколо них! 🌟🌍🌟На фото моя маленька племінниця, мій Улюблений❤️ промінчик✨ у якої сьогодні День Народження. 😍🎉💐Нехай ти завжди будеш щасливою🙏🏻, здоровою і щасливою😊💝! А якщо ти будеш щаслива, то щасливі будемо і ми!😘😘😘», – написала Вікторія під новим постом. Шанувальники, звичайно ж, не залишилися байдужі.

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