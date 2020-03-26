Представники шоубізу ні чим не відрізняються від звичайних людей, і тому також, як і інші, змушені проводити час на карантині через спалах COVID-19



Politeka.net вирішила подивитися, чим зайняті знаменитості, поки сидять вдома. Виявилося, незважаючи на те, що зірки звикли до постійних гастролей та й, напевно, не уявляють життя без вечірок, все ж відповідально поставилися до ізоляції і старанно дотримуються правил карантину, погодившись перенести концерти та виступи.

Так, 56-річна співачка Лоліта Мілявська вдома не сумує: спочатку артистка, подивившись на ажіотаж в супермаркетах, коли люди розгрібали товари першої необхідності, оголосила про "виробництво власного туалетного паперу" під назвою "Іди в ж*пу". А потім влаштувала фанатам справжнє випробування, записавши "полуничку" (знову ж на туалетну тему): в одній лише нижній білизні, театрально охаючи і зітхаючи, Лоліта чистила унітаз, трясучи значним бюстом прямо перед об'єктивом.

44-річна балерина Анастасія Волочкова зайнялася більш серйозними речами на карантині, ніж Лоліта. Зірка знімає у себе вдома в прямій трансляції Live Stream міні-виставу з маленькими дівчатками (правда, виникає питання, а чому діти катаються під час спалаху вірусу?)

"Після виконаної позитивної роботи для нашого Live Stream ми з дівчатками учасницями цього міні перформансу вирішили у мене вдома пограти у міні-більярд😊", - поділилася Волочкова.

Також артистка жити не може без тренувань, заявляючи, що ізоляція цьому не перешкода.

43-річний комік Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, розважається на карантин зі своїми дітьми - шестирічними Гаррі і Лізою. Гордий батько зняв, як двійнята проводили "обряд вигнання коронавіруса". А також Галкін підтримав челендж в Instagram, коли потрібно читати вірші під час миття рук (адже медики радять мити їх як можна довше - отже, чим ще себе розважити, як не творчістю?)

50-річний бодібілдер і танцюрист Тарзан (Сергій Глушко), чоловік співачки Наташі Корольової, показав місце в будинку, де він успішно "самоізолювався" - спортзал. Артист прокоментував, що в умовах "байдикування його пре неймовірно" - маючи на увазі бажання займатися якомога більше своїм фізичним здоров'ям.

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