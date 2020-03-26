Знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала, як влаштувала фотосесію на підлозі у весняному іміджі

Цього разу на своїй сторінці в розділі Сторі співачка струнку фігуру кольорових лосинах і чорно-білій кофті в рамках спеціальної фотосесії для квітневого випуску Harper’s Bazaar, пише Рoliteka.net.

Так, співачка блиснула стрункою і підтягнутою фігурою під час зйомок. Зірка лежала на підлозі в ніжному вбранні - чорно-білій кофті без принтів, обтягуючих лосинах чорного кольору з великими малюнками різнокольорових квітів. На обличчі співачки яскравий макіяж, а волосся звично розпущені.

При цьому зухвалості стильному луку додають білі кросівки з такого ж кольору гольфами.

Ось що зазначила сама Віра, представивши схожі кадри кілька днів тому:

«Наша безтурботна зйомка, яку ми робили ще в лютому ( здається, в іншому житті 🙈) як абсолютна передчуття весни, сонця і тепла ❤️ під класну музику 📻», – написала Віра під новим постом.

До цього ж Віра Брежнєва поділилася стильними фото з епіцентру коронавіруса в Європі.Популярна українська співачка переїхала жити і працювати в Росії, часто балує своїх шанувальників яскравими кадрами з своїх нових фотосесій.

На серії знімків Брежнєва позує в різних вбраннях і антуражах. Причому на деяких знімках у співачки навіть інша стрижка: замість звичних волосся нижче плечей Брежнєва позує зі стильним каре. На кількох фото співачка позує з машиною, вигнувшись у спокусливій позі.

Ще на одному знімку Брежнєва стоїть спиною до глядача в довгій бежевою спідниці, підкреслює всі вигини її фігури.

Нагадаємо, Брежнєва в масці вразила зовнішнім виглядом, кадри облетіли мережу.

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