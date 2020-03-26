Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка Nikita, показала новий ролик в Instagram

На відео Анастасія сидить на стільці і позує в прозорому халатику. На голові у неї була пов'язка. На тлі можна побачити різну побутову техніку, можна припустити, що знімала Кумейко будинку. У ролику вона обробляла руки якимось гелем, а також розповіла смішну історію. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку.

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Где надо, там и где 😜 #djNana #anastasiadomination #разговорыухолодильника

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"Мені вчора дзвонив твій, каже: Де Анжела? Ну я така, а це тебе не стосується. Анжела де треба, там і де. Кажу, йди де був, там і будь. Зрозумів?", - сказала Кумейко.

Фанати переглянули відео більше 6 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Це геніально", "Ахахах мати ну ти даєш", "Настуся ,надуй кульку з гелієм ,вдихай і розповідай нам цікаві історії ", "Буся".

Раніше ми повідомляли, що українська артистка Анастасія Кумейко, екс-учасниця популярного у свій час музколлектива Nikita, не сумує на карантині.

Фігуриста красуня-співачка здивувала запальним танцем у... власного холодильника.

Так у своїх сториз співачка і танцівниця в коротенькому червоного відтінку халатику пустилася в танок під хіт MARUV.

Нагадаємо, экс-Nikita влаштувала гарячі танці в одному халаті

А ще Politeka писала, що екс-Nikita в ефектній позі показала, що таке гнучкість

Також Politeka повідомляла, що екс-Nikita в одному халатику всівся зручніше і посвітила розкішним тілом