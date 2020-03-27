Регіна Тодоренко з'явилася на вулиці з чоловіком - російським співаком Владом Топаловим під час прогулянки

Після того, як був введений карантин, Регіна не сидить вдома і продовжує роботу над зйомками власного проекту, а також вже не раз була помічена під час різних поїздок. Сьогодні вона з'явилася на новому знімку під час відпочинку з чоловіком на вулиці, пише Рoliteka.net.

На новому фото Регіна позувала разом з Владом під час милого і невинного поцілунку, однак саме підпис під знімком чимало налякав шанувальників. Регіна нібито заявила про розлучення, але після прочитання тексту за тегом користувачі зрозуміли - зірка лише розповідала отелешоу:

«#РОЗЛУЧЕННЯ , Наслідки самоізоляції, панічні атаки - ці питання ми розглянемо в діалозі з Анатолієм Некрасовим @anatoly_nekrasov (психолог і автор бестселерів «Пута материнської любові» і «Материнська любов») 31го березня в прямому ефірі инсты в 15:00!!!!! Впевнена, у вас теж є що спитати! Чекаю питання в коментах ❤️💪🏻 Зовсім скоро #марафондляумныхлюдей», - пише Регіна.

А ось що пишуть шанувальники у відповідь:

«Материнська любов, сильна книга👍», «Що є індикатором того, що відносини більше не має сенсу продовжувати?», «Панду кидати не можна!!!», «Скільки неприємних людей у кометах. ... пишуть повну нісенітницю і ні слова по справі . Народ вас про що запитали у пості ? Хороший лити тут свої помиї», «Що за місце?», «Навіщо таккк лякати❤️❤️❤️❤️».

До цього Регіна зазначила, оскільки їй не хотілося б залишатися в стороні від роботи, вона активно моніторити ЗМІ, відзначаючи, що раз інформаційне поле продовжує працювати, то все не так погано.

«#телИк #інтернет #радіо Поки ще працюють...адже все вищезазначене означає , що ми залишимося в інформаційному полі! Тому я намагаюся бути максимально корисною і знімати найнеобхідніші сюжети ! Розкажіть, ви вже на карантині йди ще працюєте? #coronavirus», - написала Тодоренко.

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