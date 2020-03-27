Регина Тодоренко появилась на улице с мужем - российским певцом Владом Топаловым во время прогулки

После того, как был введен карантин, Регина не сидит дома и продолжает работу над съемками собственного проекта, а также уже не раз была замечена во время различных поездок. Сегодня она появилась на новом снимке во время отдыха с мужем на улице, пишет Рoliteka.net.

На новом фото Регина позировала вместе с Владом во время милого и невинного поцелуя, однако именно подпись под снимком немало напугал поклонников. Регина якобы заявила о разводе, но после прочтения текста за тегом пользователи поняли - звезда лишь рассказывала отелешоу:

«#РАЗВОД , Последствия самоизоляции, панические атаки - эти вопросы мы рассмотрим в диалоге с Анатолием Некрасовым @anatoly_nekrasov (психолог и автор бестселлеров «Путы материнской любви» и «Материнская любовь») 31го марта в прямом эфире инсты в 15:00!!!!! Уверена, у вас тоже есть , что спросить! Жду вопросы в комментах ❤️💪🏻 Совсем скоро #марафондляумныхлюдей», - пишет Регина.

А вот что пишут поклонники в ответ:

«Материнская любовь, сильная книга👍», «Что является индикатором того, что отношения больше не имеет смысла продолжать?», «Панду бросать нельзя!!!», «Сколько неприятных людей в кометах. ... пишут полную чушь и ни слова по делу . Народ вас о чем спросили в посте ? Хорош лить тут свои помои», «Что за место?», «Зачем таккк пугать❤️❤️❤️❤️».

До этого Регина отметила, поскольку ей не хотелось бы оставаться в стороне от работы, она активно мониторит СМИ, отмечая, что раз информационное поле продолжает работать, то все не так плохо.

«#телИк #интернет #радио Пока еще работают...ведь все вышеперечисленное означает , что мы останемся в информационном поле! Поэтому я стараюсь быть максимально полезной и снимать самые необходимые сюжеты ! Расскажите, вы уже на карантине иди ещё работаете? #coronavirus», - написала Тодоренко.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

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