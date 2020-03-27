Відомий український хореограф, учасниця популярного шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко під час карантину через коронавірус влаштувала уроки танців

Зірка опублікувала пост, в якому подякувала всім, хто відвідав її тренування, пише Politeka.net.

На прикріпленому до тексту фото витончена Олена позувала у чорній довгій майці, яка підкреслила її груди і тонку талію.

Також хореограф наділа лосини, що обтягнули її стрункі ніжки. На ногах Альони можна помітити чорні кросссовки.

Красуня виставила вперед ніжку і підняла руку вверх, а другу поклала собі на талію.

Олена розпустила волосся і щиро посміхнулася у камеру.

У пості, як вже говорилося, зірка подякувала всіх, хто відвідав її онлайн-заняття.

"Мені все ще трохи незвично нікого не бачити, але ваші відповіді на мої запитання під час ефіру дуже допомагають! Спасибі вам! 🔥", - зізналася Шоптенко.

Як зазначила Олена, вона розуміє, що комбінація танго-фламенко, який хореограф представила на уроці, була важкуватою, але в цьому, на її думку, є плюси.



"Вихід із зони комфорту - це ознака зростання 💪 а саме до цього ми і прагнемо 😊 крім того, щоб просто рухати попою 😁", - написала зірка.

Також вона попросила підписників оцінити за шкалою від 1 до 5, наскільки складною була ця хореографія 26 березня?



За три години пост зібрав майже 6000 лайків та багато коментарів.

"Спасибі велике!Це ж мрія мого кумира майстер-клас😍🙌...", "А можете зберігати ваші майстер класи?😊💐 Велике спасибі за вашу працю!", "Дякую за майстер-клас❤️ було дуже круто👍👍👍 для мене складність була на 3)", "Вай який гарний ангел ти тс чудо маленька розумниця🔥🔥🔥🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Шоптенко приголомшила прощальним фото після вильоту з Танців з зірками.

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