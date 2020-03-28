28 березня популярна співачка Леді Гага відзначає своє 34-річчя

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, Леді Гага народилася 28 березня 1986 року в Нью-Йорку в італійській родині.

Мало хто знає, але справжнє ім'я популярної співачки - Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта.

Свій дебютний альбом Леді Гага випустила в 2008 році. До того, як стати знаменитою, Стефані виступала в клубах і працювала в якості штатного автора лейблу Interscope.

Але після того, як вокальні дані Гаги підкорили репера Akon, з нею був підписаний професійний контракт.

Варто відзначити, що до своєї світової популярності Леді Гага виглядала кардинально інакше. Це можна побачити на раритетних знімках, які з'явилися в соціальних мережах.

Раніше популярна співачка Леді Гага зізналася, як вона бореться з коронавірусом. Артистка зізналася, що за порадою лікарів вирішила залишатися вдома, щоб перечекати спалах епідемії. Вона повністю обмежила особисте спілкування з літніми родичами, залишившись вдома в оточенні домашніх вихованців.

За словами Леді Гаги, вона радилася з лікарями і вченими. Найефективніший спосіб стримати епідемію – це карантин і ізоляція від людей, старших 65 років.

"Я самоизолировалась будинку з моїми собаками. Я люблю тебе, світ, ми пройдемо через це. Довіряйте мені, я говорила з Богом – він сказав, що з нами все буде добре", - заявила співачка.

Нагадаємо, що страшна біда трапилася з Леді Гагою, сліз не стримати: "хвороба не піддається лікуванню"

Як повідомляла Politeka, Леді Гага розсекретила свої стосунки з відомим режиссерем: “Прямо на знімальної майданчику… ”.

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