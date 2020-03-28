Відома співачка Світлана Лобода показала два найяскравіших образи, в яких з'явилася під час концерту

В цей раз знаменита артистка показала себе у відвертому образі, доповнивши вбрання з надзвичайно глибоким декольте масивної білою шубою. А на наступному фото співачка з'явилася вже під час концерту в костюмі, повністю розшитому паєтками, повідомляє Politeka.

Також на нових фото зірки можна помітити незвичайні сонцезахисні окуляри з темними стеклами і масивні прикраси, серед яких особливо выляются кільця і сережки з камінням. Яскравий макіяж Світлани вигідно підкреслив світлу шкіру.

Зазначимо, знімками з концерту Світлана ділиться фактично кожен день, після того, як вона з двома дочками вирушила на вимушений карантин і вже досить давно перебуває з ними вдома. Артистка скасувала низку виступів, тому, щоб підтримувати увагу аудиторії, вона активно веде соціальні мережі, в тому числі і Instagram.

Раніше знаменита артистка показала раніше не публикованое фото з відпочинку закордоном. При цьому зірка частково поскаржилася, що не може дочекатися, коли ж настане довгоочікуване "завтра", натякаючи на те, що чекає якнайшвидшого завершення карантину.

Співачка залишилася вдома з дітками після оголошення про введення карантину і обмеження перетину кордонів. Зірка скасувала частину концертів і світських заходів, тому тепер у неї багато вільного часу для себе і своїх дівчаток - Єви і Тільди.

Співачка веде активну соціальну мережа Instagram, тепер кожен день на її сторінці з'являються нові знімки. На одному з таких фото зірка з'явилася в чорному купальнику і без макіяжу. Зав'язані волосся Лободи акуратною стрічкою з леопардовим принтом привертають увагу до себе.

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