Відомий учасник шоу "Холостяк" Микита Добринін показ знімок, який може завоювати серце будь-якої жінки і змусити їх нестримно червоніти

Як повідомляє Politeka.net Микита Добринін головний герой "Холостяка 9" і його обраниця Дарія Квіткова - той рідкісний виняток, коли після закінчення проекту пара залишається разом.

За розвитком їхніх стосунків стежила вся країна з першого дня. Вони зустрічаються вже більше року, давно живуть разом і скоро стануть законними чоловіком і дружиною - під час відпустки на Балі шоумен зробив коханій пропозицію. Парочка активно веде свої сторінки в мережі Instagram, демонструючи користувачам мережі свої особисті, а деколи занадто відверті кадри.

Цього разу вирішив здивувати Микита Добринін. На фото він зображений у душі без сорочки і в одних чорних шортах, демонструючи засмаглий накачаний торс. Він насолоджується струменями води, які падають на його тіло, при цьому той не дивиться в камеру.

У підписі до світлини Добринін несподівано заговорив про комплекси і недоліки.

"Соціологи провели опитування і склали рейтинг речей, які більшість хлопців вважають недоліками, проте багато дівчат від них без розуму. У рейтинг привабливих недоліків увійшли найбільш поширені речі: поганий зір і окуляри, сивина, агресія, запах поту, шрами, ноги колесом, кривий ніс, погана пам'ять, рідкісна борода, гучний сміх", - написав він, запитавши, які недоліки дратують його підписниць.

Шанувальники прийшли в захват від м'язистого торсу Добриніна, жодна жінка не змогла встояти перед таким чоловіком. Жінки на межі, выхваляли його шикарну фігуру.



"Ваууууу😍", "Як кажуть: "Чоловік, як хороше вино, з роками стає тільки краще..."", "Круте фото👏", "У цієї людини немає недоліків і в його нареченої теж❤️".

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